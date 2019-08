Los teléfonos móviles han evolucionado hasta un punto en el que comprarte un móvil barato ya no es sinónimo de poco capaz, o malo, nada más lejos de la realidad. Los móviles de gama baja y media se han convertido en los más utilizados por los usuarios, con gran diferencia, ya que estos son más que suficientes para las aspiraciones de estos. Ahora sobre todo en estas gamas, aunque hemos conocido también algún Nokia tope de gama que cuenta con ello, estamos encontrando móviles con el sistema operativo Android One, una variante de Android que busca ofrecer una interfaz del sistema más pura, sin prácticamente injerencias por parte de los fabricantes en el software. Algo que junto a otros factores hace de estos móviles únicos en el mercado.

¿Qué nos ofrece Android One?

Tradicionalmente para encontrar una versión de Android pura y genuina, ha habido que recurrir a los móviles de Google, tanto los Nexus hace varias generaciones, como los actuales Google Pixel. Estos cuentan con la versión de Android más pura que podemos encontrar en un móvil, y de hecho son los que suelen estrenar las nuevas versiones del sistema operativo. Este mismo sistema Android lo recogen los fabricantes para adaptarlo a sus distintos modelos, para lo cual desarrollan una capa de software adicional, que sobre la misma base de Android añade diferentes apps y temas de sistema que le dan una apariencia completamente personalizada al sistema.

Xiaomi Mi A3 | Xiaomi

Estas capas siempre han tenido mala fama en occidente, donde muchos usuarios han preferido siempre la experiencia de uso más pura de Android, sin aditivos. Y eso es precisamente lo que ofrece Android One. Es una variante de Android con una experiencia prácticamente pura, y en la que la personalización del fabricante se limita en la mayoría de casos a la app de cámara o a algunas apps concretas, pero que no influyen nada en la velocidad del teléfono y en la apariencia de Android original. El Xiaomi Mi A1 y sus sucesores se han convertido en los gama media preferidos, precisamente por haber sido los primeros móviles de Xiaomi sin su capa MIUI 10, y con Android One como sistema operativo, algo que ha gustado mucho al público occidental.

Más y mejores actualizaciones

Pero además del apartado de rendimiento y estético del sistema, hay que decir que contar con Android One es sinónimo de seguridad. Porque con este sistema las actualizaciones de seguridad están garantizadas durante tres años desde el momento que el teléfono ha llegado al mercado.

Motorola One Action y su triple cámara | Motorola

Estas normalmente son de carácter mensual, y garantizan la defensa de nuestro móvil frente a posible amenazas por parte de los hackers. En cuanto a las actualizaciones de sistema, normalmente se reciben dos nuevas versiones desde el lanzamiento del móvil, pero lo bueno es que normalmente llegan a estos móviles antes que a aquellos que cuentan con una capa de software del fabricante. Ya que la poca personalización acelera el proceso. Sin duda los dos mejores móviles Android One que podemos comprar actualmente son el Motorola One Vision y el Xiaomi Mi A3, dos referentes de este tipo de móviles en la gama media.