Por qué no deberías comprar un cargador MagSafe si tienes uno de estos iPhone

Hace ya más de dos semanas que Apple presentaba sus nuevos iPhone 12, con numerosas novedades en su rendimiento o en su cámara de fotos. Aunque uno de los más interesantes ha sido una novedad inesperada, como su nueva gama de accesorios MagSafe, que se acoplan al iPhone gracias a un anillo magnético. Con estos accesorios podemos cargar sin cables los iPhone acoplándolos de manera sencilla. Pero ahora hemos conocido que esta tecnología no podría ser la idónea para muchos móviles de Apple. Hemos conocido las primeras pruebas de este cargador y desde luego son muy decepcionantes para muchos modelos de iPhone.

Carga más lenta en la mayoría de iPhone

Estos nuevos cargadores en realidad no han inventado nada, porque se trata de clásicos cargadores que utilizan el estándar Qi de carga inalámbrica, con la peculiaridad de su acople magnético con los teléfonos de Apple, al menos con los nuevos iPhone 12. Pero según hemos conocido ahora gracias a undefined parece que este cargador no ofrece la misma potencia de carga en todos los iPhone por igual. De hecho mientras los resultados de carga son muy decepcionantes en móviles anteriores a los iPhone 12.

Por ejemplo, la carga inalámbrica que podemos esperar en un iPhone 11 Pro ofrece 7.5W de potencia, pero al cargarse con uno de estos cargadores MagSafe hemos se ha comprobado que la potencia ha descendido hasta solo 0.96W, algo irrisorio para un cargador de este tipo, cuando ya hay fabricantes con tecnologías de hasta 80W de potencia en carga sin cables. En cambio si cargamos un iPhone 12 con el nuevo cargador MagSafe, obtenemos una potencia de carga de 15W, utilizando un cargador de 20W.

Lo mismo pasa con otros modelos, como el iPhone SE 2020,, que con el cargador MagSafe obtiene una velocidad de carga de solo 1.83W, mientras que con un cargador barato de un tercer fabricante obtenía 8.4W de potencia.

¿Tiene explicación?

En la prueba realizada con estos dos teléfonos, un iPhone 12 y un iPhone SE, se ha podido comprobar esta importante diferencia de potencia en la carga inalámbrica de ambos con MagSafe. Y la única explicación que se especula para esta diferencia en la potencia de carga es que la alineación del cargador magnético no es tan precisa en un dispositivo que no cuente con un anillo magnético como el que tienen los nuevos iPhone 12.

De ahí se podría explicar la mayor eficiencia de la carga de este tipo en los nuevos iPhone 12, que sí que han sido desarrollados para acoplarse a la perfección con el nuevo cargador. Por tanto la conclusión es clara, si tienes un iPhone 11 o anterior, espera a más adelante para hacerte con él y comprobar si se garantizan las mismas velocidades de carga que en los iPhone 12. Porque es evidente que a día de hoy esto no es posible, y muchos nos tememos que no cambiará en el futuro. Ya que sencillamente los anteriores iPhone no han sido diseñados para aprovechar el 100% de MagSafe.