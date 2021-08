Ya no podrás utilizar apps de Google en estos móviles Android

Aunque la mayoría de tecnológicas intentan alargar todo lo posible la vida útil de sus teléfonos, la realidad es que no siempre es posible. Y no estamos hablando de un soporte de seguridad o de actualizaciones de nuevas versiones del sistema, sino de la mínima compatibilidad del teléfono con los servicios básicos del creador del sistema operativo, en este caso estamos hablando de Google. Y es que si hace unos días conocíamos que iba a dejar de dar soporte a las versiones más antiguas de Android, a los móviles basados en esas versiones. La realidad es que ahora Google ha dado más detalles sobre cómo se va a llevar a cabo esa “desconexión” de las versiones más antiguas del sistema operativo, concretamente de sus propias apps y servicios.

No se podrá iniciar sesión

El anuncio que hace ahora Google no solo nos recuerda el fin del soporte para móviles con sistemas operativos que ya tienen más de diez años, sino algo más grave. Ya que en esos teléfonos no será posible iniciar sesión en nuestra cuenta de Google. Será a partir del próximo 27 de septiembre cuando no será posible iniciar sesión en las aplicaciones de Google con sus cuentas, de tal forma que estas ya no sincronizarán datos, y ser hará mucho más difícil su uso. De hecho no se podrán utilizar los propios servicios de Google precisamente por esa razón. Las versiones que ya no serán compatibles desde el 27 de septiembre serán las siguientes:

Android 1.0 y 1.1

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut

Android 2.0 Eclair

Android 2.2 Froyo

Android 2.3 Gingerbread

Los servicios de Google ya no estarán disponibles en esta veterana versión de Android | Photo by Adrien on Unsplash

Esta comunicación la ha realizado Google a los usuarios que siguen utilizando estos sistemas operativo, que hay que decir que ya son muy pocos. Y es que estamos ante unas versiones de Android que en algunos casos tienen más de una década de antigüedad, lo que quiere decir que son móviles o tabletas completamente desfasadas en cuanto a hardware. Tanto que seguramente la mayoría de apps importantes que hay en el mercado en la actualidad no funcionen, al necesitar versiones que ya no son compatibles con estos sistemas operativos.

Si existen estos móviles será sobre todo en países en vías de desarrollo, donde los móviles son mucho más básicos y se utilizan precisamente para lo que han sido diseñados, hablar. En esos casos da un poco lo mismo que las personas no puedan abrir una y otra app, si la única que utilizan es la de teléfono. Así que aunque pueda sonar a algo injusto, es inevitable que se acabe el soporte para estas versiones de Android, igual que ocurre con tantos otros sistemas operativos que tras diez años ya no tienen soporte de sus creadores, como es el caso de Microsoft con Windows o Apple con iOS.

Lo mejor que pueden hacer los usuarios de estos sistemas operativos es comprarse el móvil Android más barato que tengan a mano, porque será infinitamente mejor y más potente que con el que cuentan actualmente.