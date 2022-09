Filtradas las cámaras del primer móvil plegable de Google

Los teléfonos plegables han llegado para quedarse. Y es que ya son varios los fabricantes que cuentan con modelos de este tipo en el mercado, sobre todo Samsung, que es el líder indiscutible de este segmento. Incluso hay modelos que ya tienen precios accesibles para muchos, por lo menos similares o inferiores a los de algunos móviles de gama alta, como es el caso del Galaxy Z Flip. Y por eso es un momento idóneo para lanzar un teléfono plegable, eso es al menos lo que debe de estar pensando Google, que estaría cerca de presentar su primer terminal de este tipo. De hecho, hoy hemos conocido los detalles de sus futuras cámaras de fotos.

Primeros detalles de su apartado fotográfico

Eso es lo que han desvelado desde Winfuture, uno de los medios especializados en tecnología más importantes de mercado. Estamos hablando de un presunto Google Pixel Fold, que tendría el factor de forme precisamente de los Galaxy X Fold de Samsung. Concretamente la información filtrada se refiere a dos móviles con nombres internos como “Felix” o “Lynx” y aunque se ha llegado a barajar que se trate del futuro Google Pixel 7a, ahora cobra más fuerza que estemos hablando del móvil plegable de los de Mountain View.

Google Pixel 6 | Google

Pero ahora en la beta de Android 13, se ha podido observar que cuando se habla del “Felix” este se encuentra asociado a parámetros más propios de un teléfono plegable. De hecho, cuando se habla de cámaras en este dispositivo, se hace de curiosamente en términos de “plegado” y “desplegado” así como que existen cámaras en el interior y el exterior. Vamos, que el software de Google se podría estar preparando para poder albergar un formato plegable.

Pero no quedan aquí los detalles, porque ahora viene lo más interesante. Y es que en esta información se puede apreciar que este Fold tendrá unas cámaras de alta gama. En base a estas líneas de software, parece que contará con el sensor IMX787 de Sony, con una resolución de 64 megapíxeles. Así como un Sony IMX386, que será un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Por último, tendrá un sensor telefoto de 10 megapíxeles fabricado por Samsung. Delante, para los selfies, tendría una cámara de 8 megapíxeles, también de Sony, concretamente el IMX355, que es un clásico desde hace varias generaciones en Google.

Para que os hagáis una idea, el sensor principal es el mismo utilizado en el Nubia Z40 Pro, uno de los teléfonos asiáticos más potentes del mercado y con mejor cámara de fotos. No se sabe cuándo verá la luz este plegable de Google, pero no se descarta que sea la gran sorpresa del evento que celebrará Google el próximo 6 de octubre, cuando tendrá lugar la presentación de los Google Pixel 7. No obstante también es posible que antes de acabar el año, Google le dedique una presentación en exclusiva a este móvil, que desde luego es uno de los más esperados actualmente en el mercado. Veremos cuándo se convertirá en una realidad, pero no debería faltar mucho.

