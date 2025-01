La pantalla del SE 4 será aún más espectacular de lo que esperábamos

Los rumores alrededor de este teléfono, que antes habíamos conocido como el iPhone SE 4, no paran de sucederse. Y es que a lo largo de los últimos meses se ha ido conformando la imagen que tenemos de este terminal con numerosas informaciones que nos han avanzado hasta qué punto será un teléfono revolucionario en su gama. Parece que lo será aún más de lo que esperábamos, porque el giro de guion de las últimas horas hace aún más apetecible a este nuevo teléfono de Apple.

Más iPhone 16 que nunca

Lo curioso es que esta filtración viene de uno de los filtradores más activos y con mejor reputación del mercado, por lo que podemos contar con que es muy probable que se convierta en realidad. Por Evan Blass, que es quien está detrás de esta filtración, suele acertar en sus previsiones. Y en esta ocasión es bastante sorprendente lo que tiene que decirnos acerca de la pantalla del iPhone SE 4.

Y es que en uno de sus mensajes en la red social X ha desvelado una imagen donde podemos ver hasta cuatro dispositivos diferentes de Apple de forma esquemática. Y es ahí, donde al lado de otros tres iPads, podemos ver presuntamente al iPhone SE 4, con una isla dinámica en su pantalla, en lugar del notch que se esperaba iba a heredar de los iPhone 14.

Ya os avanzamos que para poder verla vais a tener que ir a Photoshop y tocar las curvas de la imagen, ya que esta isla se empasta bastante con el fondo negro y a primera vista no se aprecia. Pero una vez que lo hacemos, sí, ahí vemos una isla dinámica. Algo que cambia por completo las cosas, porque no es ni mucho menos lo que se esperaba para este teléfono.

Si no fuera porque ha sido Evan Blass quien ha desvelado esta imagen y la nueva característica, no la tomaríamos verdaderamente en serio. Y es que se nos hace muy extraño que un teléfono que se va a mover entre los 500 y 600 euros vaya a contar con una isla dinámica, y no con un notch como los iPhone más antiguos. Y es que hemos literalmente parece demasiado bonito para ser verdad.

Porque si nos fijamos en el resto de la ficha técnica que se ha venido filtrando, prácticamente este teléfono sería un iPhone 16, excepto por su cámara de fotos, que en este caso solo tiene un sensor. En lo demás, incluso en su procesador, sería muy similar al actual modelo de entrada de los iPhone 16. Por eso nos parece tan increíble que pueda llegar con estas características.

De momento se espera que sea presentado el próximo mes de abril. Y no queda claro si finalmente será el iPhone 4 SE o el iPhone 16E, ya que este último nombre también se ha venido filtrando en las últimas semanas, como el elegido por los de Cupertino para describir a su nuevo smartphone de gama de entrada, que, si finalmente cuenta con esta pantalla, será todo un súper ventas.