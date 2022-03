Ojo con actualizar a iOS 15.4, la batería del iPhone se descarga muy rápido

Actualizar el sistema operativo de nuestro móvil es algo que debemos hacer siempre que podamos, sobre todo por cuestiones de seguridad. Tener un móvil actualizado es sinónimo de móvil seguro, pero no siempre es posible hacerlo, ya que pueden surgir problemas importantes con el nuevo software, que no siempre se ha diseñado correctamente, y se puede colar algún fallo. Estos pueden ser muy diversos, pero uno de los aspectos más afectados siempre suele ser la batería, que puede dejar de ser tan eficiente como lo era antes de la actualización. Eso está ocurriendo precisamente con iOS 15.4, que ha llegado hace unos días y ya está generando problemas de este tipo.

Más gasto de batería que antes

Algunos usuarios que se han actualizado a iOS 15.4 están viendo cómo tras hacerlo sus iPhone han comenzado a consumir mucha batería, mucha más de lo que sería normal incluso en el caso de que pudiera haber algún tipo de problema con ella. En estos casos hemos visto que se han encontrado con una pérdida del 5% de la batería en apenas 10 minutos o menos, lo que nos puede dar una idea de lo que podría durar el total de la batería, muy poco desde luego. A este ritmo en poco más de tres horas el teléfono se habría apagado, algo completamente inaceptable si tenemos un teléfono como estos, que no son precisamente baratos.

Los testimonios de usuarios de iOS 15.4 son multitudinarios en este aspecto, algunos ejemplos nos dicen que tras haber usado la pantalla apenas dos horas en un día entero, la batería se ha descargado en un 80%. Otros que la autonomía de la batería es exactamente la mitad que una semana antes, cuando contaban con iOS 15.3 instalado, otros ven cómo la batería se ha quedado a la mitad en medio día, cuando antes duraba varios días con un uso moderado, u otros usuarios que dicen que pasados cinco minutos después de la última carga completa comienza la caída libre del nivel de la batería.

No se saben muy bien las causas del gran gasto de energía, pero en anteriores actualizaciones se han conocido algunas opiniones muy interesantes de personas que conocen estos procesos de instalación de nuevo software. Y es que, según estos testimonios, cuando se actualiza el sistema operativo de un teléfono es posible que durante horas o días se produzcan estos problemas en la batería. Y es que a veces tras la instalación del nuevo sistema nos encontramos con que una posible recalibración de la batería o muchos procesos en segundo plano que se liberan tras ella pueden terminar por agotar la batería más rápidamente, pero es un proceso que se puede estabilizar pasados unos días.

Algo que, aunque sea así no es desde luego de recibo, y menos si no se advierte de ello a los usuarios, que actualizan para mantener más seguro su móvil o contar con nuevas funciones, y se terminan encontrando con una experiencia de uso muy pobre, en la que no es posible contar con la autonomía que teníamos antes de ese momento, y no la recuperamos en varios días o incluso semanas. Si no has actualizado aún a iOS 15.4, piénsatelo dos veces, si no quieres sufrir estos problemas.