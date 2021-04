LG ofrecerá hasta tres años de actualizaciones en sus móviles ahora que deja del mercado

Estrenábamos esta semana con el siempre triste anuncio de un fabricante que deja el mercado de móviles. LG Electronics anunciaba su decisión tras varios años de pérdidas en esta división de móviles, a pesar de que muchos de sus móviles han sido de los más innovadores que hemos conocido en los últimos años. Tras el anuncio surgieron las dudas acerca de qué ocurriría con los móviles de la marca, con aquellos usuarios que acababan de comprar sus móviles de LG y que ahora comprobaban que el fabricante se iba del mercado. Pues bien, hoy LG ha ampliado información sobre uno de los aspectos clave, las actualizaciones, y su decisión es bastante sorprendente.

Hasta tres años de actualizaciones

La firma coreana a pesar de que ha tomado esta difícil decisión, es evidente que quiere irse del mercado de la mejor forma posible, y reduciendo al mínimo el mal sabor de boca. Para ello ha emitido un nuevo comunicado en el que anuncia su sorprendente decisión respecto de las actualizaciones de software. Básicamente lo que anuncia LG es que va a actualizar sus móviles más avanzados a tres nuevas versiones del sistema operativo, por tanto recibirán incluso Android 13. Si te compras actualmente un móvil de la marca que cuente con Android 10, lo normal es que recibas en el futuro también las actualizaciones a Android 11, Android 12 y Android 13.

LG Velvet 4G | LG

Eso sí, se trata de una medida que afectará solo a algunos modelos de la marca, básicamente a sus teléfonos más avanzados, denominados como Premium según la propia LG. En el comunicado aseguran lo siguiente “La garantía de actualización del sistema operativo se aplica a los teléfonos premium de LG lanzados en 2019 y versiones posteriores (serie G, serie V, VELVET, Wing), mientras que algunos modelos de 2020 como la serie LG Stylo y K recibirán dos actualizaciones del sistema operativo”. LG promete que “los teléfonos inteligentes LG premium actualmente en uso recibirán hasta tres actualizaciones del sistema operativo Android a partir del año de compra”.

LG G8X ThinQ | LG

Desde luego es una decisión sorprendente, porque salvo Apple y Samsung, normalmente las actualizaciones de sistema suelen ser un máximo de dos. De hecho la propia LG no ofrecía más de estas dos versiones antes de dejar el mercado. Parece que quieren irse por la puerta grande en este aspecto y ser uno de los fabricantes que más actualizaciones ofrece. De esta manera se busca también que la venta de sus móviles se anime antes de que dejen de fabricarlos a finales del segundo trimestre de este año. De todas maneras hay que recordar que LG no se ha caracterizado precisamente por ofrecer actualizaciones puntuales y a tiempo para sus móviles, sino que ha sido bastante lenta en este aspecto. Veremos si las palabras no se las lleva el tiempo y efectivamente existen esas tres actualizaciones para los usuarios de la marca, como un último gesto de gratitud para aquellas personas que hayan confiado en LG hasta el final.