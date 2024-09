Los nuevos iPhone 16 Pro y 16 Pro Max son más grandes y potentes que nunca

Cupertino ha sido testigo una vez más de la Keynote más importante de Apple, esa en la que se estrenan sus nuevos móviles de alta gama, como son los nuevos iPhone 16 Pro y 16 Pro Max.

El iPhone 16 Pro Max | Apple

Tras haber mostrado al mundo las bondades de iOS 18 con la IA de Apple Intelligence, hoy ha llegado la hora de la verdad, esa en la que esta nueva inteligencia artificial generativa tendrá que mostrarse en acción en los nuevos teléfonos. Unos modelos Pro que a nivel estético estrenan retoques interesantes y el mismo nuevo botón de acción que brilla también en sus hermanos pequeños.

Cambios sutiles pero importantes en el diseño

Los iPhone 16 Pro y Pro Max se estrenan con unas nuevas pantallas, que son más grandes que las de sus predecesores, ya que estas tienen un tamaño mayor, poco, gracias sobre todo a unos biseles más delgados, que hacen que la superficie del panel respecto del cuerpo del teléfono sea mayor. Con todo esto, el iPhone 16 Pro estrena una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el iPhone 16 Pro Max ya roza las 7 pulgadas con una pantalla de 6,9 pulgadas. Así que estamos ante el iPhone más grande de todos los tiempos.

Los biseles ultra delgados del iPhone 16 Pro | Apple

Todo preparado para la IA de Apple Intelligence

Una de las grandes novedades, aunque siempre esperada en un nuevo iPhone, es el procesador Apple A18 Bionic, que estrena una arquitectura perfecta para ejecutar con totales garantías la exigente IA de Apple Intelligence, que promete ejecutar todo sin ir a la nube y por tanto proteger nuestros datos hasta el extremo gracias a la potencia de computación que ofrece este nuevo procesador, que viene acompañado de más memoria RAM y almacenamiento que nunca.

La mejor cámara de la historia en un iPhone

No es que los cambios dentro de la cámara de los iPhone 16 Pro sean revolucionarios, pero son lo suficientemente importantes como para aportar mayor calidad a los distintos modos que nos ofrecen.

Ahora graban en 4K a 120fps | Apple

Los sensores son los mismos, salvo en el caso del ultra gran angular, que ahora tiene una mayor resolución de 48 megapíxeles. Y con los cambios en el procesador del nuevo smartphone, es posible grabar vídeos en 4K a nada menos que 120fps, por lo que vamos a poder disfrutar de una altísima resolución incluso a cámara lenta.

El nuevo botón de acción, una de sus mejores apuestas

Al igual que los iPhone 16 y 16 Plus, los modelos Pro cuentan también con un botón de acción totalmente nuevo. Este se sitúa en la parte lateral derecha, y es háptico. Esto quiere decir que no se pulsa, sino que su vibración simula la pulsación física. Y no solo ofrece la posibilidad de hacer esto, sino que también reacciona a nuestros dedos cuando los deslizamos por encima, activando así nuevas funciones. Y es que con este botón vamos a poder invocar a Apple Intelligence, con el nuevo Siri, o a la identificación de objetos o animales mediante IA, incluso abrir el traductor para traducir una conversación.

El nuevo botón de los iPhone 16 | Apple

Pero sin duda lo más importante es lo que nos ofrece a la hora de utilizar la cámara de fotos. Y es que este botón podremos utilizarlo de obturador de cámara, para disparar cuando sea necesario. También podremos controlar el zoom deslizando los dedos, o cambiar de modo de fotografía. Y lo mejor, terceros desarrolladores podrán añadir nuevas funciones en sus apps par este botón, como por ejemplo para cazar canciones o iniciar apps.

Precio de los iPhone 16 Pro y Pro Max

Los nuevos móviles de Apple se estrenan por 1.219 euros en el caso del iPhone 16 Pro, para la versión de 128GB que es la más accesible. Está disponible en color titanio desierto, titanio natural, blanco y negro. En los mismos colores llega el iPhone 16 Pro Max, pero en este caso partiendo de los 1.469 euros para la versión con 256GB de almacenamiento. Se pueden reservar desde este viernes 13 de septiembre y estarán disponibles el próximo 20 de septiembre.