Los iPhone 16 y 16 Plus estrenan nuevo diseño y un práctico botón de acción

La espera ha terminado, y los seguidores de Apple han podido conocer por fin los nuevos iPhone de 2024, unos teléfonos que un año más llegan con cambios importantes, pero no revolucionarios. En el caso de los nuevos iPhone 16 tenemos un cambio en su diseño, que nos retrotrae a tiempos pasados, y sobre todo destaca por un nuevo botón físico que promete dar muchas alegrías a los usuarios de estos teléfonos, y mucho nos tememos que volverá a marcar tendencia en el mercado y en sus competidores.

Todo lo que ofrecen los nuevos iPhone 16 y 16 Plus

Como sabéis, estos son los dos modelos más accesibles de Apple en su gama de nuevos teléfonos, y ambos comparten básicamente las mismas características, salvo el tamaño de pantalla. Ambos cuentan con pantallas OLED, de 60Hz, por tanto, sin alta tasa de refresco, y con un brillo máximo de 2.000 nits. El tamaño del iPhone 16 es de 6,1 pulgadas, mientras que el iPhone 16 Plus tiene un tamaño de 6,7 pulgadas.

iPhone 16 con Apple Intelligence | Apple

La resolución de ambos s de 2556x1179 píxeles. El rendimiento está basado en el nuevo procesador Apple A18, en este caso los de Cupertino no hacen distingos con la gama Pro, y nos ofrece una arquitectura de 6 núcleos y una GPU de 5 núcleos. Las opciones de almacenamiento son de 128GB, 256GB o 512GB. No pueden faltar los conectores USB tipo C, y por supuesto iOS 18, que a partir del próximo otoño llevará a los usuarios Apple Intelligence, la IA de los de Cupertino que se basa en parte en ChatGPT y que va a revolucionar a Siri, haciéndolo mucho más inteligente.

Un nuevo botón para hacerlo tuyo

Estos nuevos teléfonos cuentan con un botón capacitivo lateral que permite una personalización extrema. Esto no ha hecho más que empezar, y nos dará acceso a Apple Intelligence, a la traducción instantánea, y otras funciones. También terceros desarrolladores podrán crear sus propios accesos directos desde sus apps para este botón. Pero seguramente lo más importante es lo que nos permite hacer con la cámara.

El nuevo botón de los iPhone 16 | Apple

Y es que no solo es un botón que pulsar, sino que también podemos deslizar nuestros dedos sobre él. Esto quiere decir que cuando abramos la cámara de fotos, con este botón vamos a poder elegir el modo de disparo, o incluso aumentar o alejar el zoom de la cámara. Es un botón de obturador como el que antes muchos smartphones tenían, pero reinventado, con una superficie háptica que permite un alto rango de personalización con distintos gestos. Desde luego nos parece uno de los grandes aciertos de este nuevo modelo, y seguro que algo a copiar por muchos de sus competidores en el futuro.

Nuevo diseño, un tanto retro

La verdad que el nuevo diseño del iPhone 16 y 16 Plus no es nada nuevo, pero a la vez nos parece algo fresco y moderno. Y es que vuelve a un módulo de dos sensores de cámara dispuesto en vertical, en lugar de en diagonal. Además, a su alrededor tenemos un pequeño bisel en forma de píldora que va a juego con el resto del teléfono, en un tono más oscuro, y le sienta realmente bien. Unos iPhone 16 que llegan con personalidad propia frente a los modelos Pro, que sí conservan su diseño.

Precio de los iPhone 16 y 16 Pro

Los nuevos teléfonos de Apple se pueden reservar desde el próximo viernes 13 de septiembre, y estarán disponibles desde el 20 de septiembre. El iPhone 16 parte de los 959 euros para la versión básica de 128GB, estando disponible en color azul, verde, rosa, blanco y negro. Por su parte el iPhone 16 Plus parte de los 1.109 euros para la versión básica de 128GB. Está disponible en los mismos colores.