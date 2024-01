Nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra: más ultra que nunca en fotografía y también en IA

Hoy era un día muy esperado no solo por los seguidores de Samsung, sino también de la inteligencia artificial. Y es que la firma coreana había generado el Hype necesario para que la estrella no solo fueran sus nuevos móviles, sino también el software más avanzado respecto de lo que la IA es capaz de ofrecernos hoy en día en un smartphone.

Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung

Y eso es lo que hemos recibido, los móviles Android más avanzados del mercado acompañados de una de las IA más potentes y mejor implementadas en una capa de software, como es la de Samsung dentro de One UI 6. Vamos primero a conocer todo lo que nos ofrece este teléfono, y después repasar algunas de las mejores funciones de IA que llegan con estos teléfonos, y que analizaremos con más detalle por separado.

El Samsung Galaxy S24 Ultra tiene una cámara sensacional

Este móvil sin duda destaca por una cámara de fotos que año tras año se convierte en una de las mejores entre los móviles Android, si no la mejor. Y es que este año Samsung ha hecho algunos cambios en su cámara, deshaciéndose del sensor teleobjetivo de 10 aumentos y sustituyéndolo por otro de 5 aumentos, que ahora se complementa mejor con un teleobjetivo adicional que nos ofrece tres aumentos.

Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung

También tenemos de nuevo el sensor principal de 200 megapíxeles y un ultra gran angular de 12 megapíxeles. El zoom es un año más la estrella de este teléfono, y no solo por los sensores y en definitiva su hardware, sino también por un nuevo motor denominado ProVisual Engine, que nos permite contar con le mejor calidad posible de imagen cuando hacemos zoom, sea cual sea el nivel de aumento que utilicemos en cada momento.

Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung

La cámara frontal es de 12 megapíxeles, y completa sin duda una cámara que desde luego es espectacular, y que con la IA es mucho más potente aún, ya que con ella podemos hacer fotos aún mejores. Pero como decimos la estrella es el zoom, que ahora con la ayuda de la IA es capaz de obtener una nitidez única, ya que trabaja con la estabilización óptica para mantener la imagen nítida y lejos de las habituales imágenes borrosas que suelen tomar las cámaras cuando el zoom es elevado.

Potencia a raudales

Como era de esperar, en el apartado del hardware, este teléfono ofrece lo mejor, y lo comprobamos con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, especialmente adaptado a las necesidades de Samsung, y con una GPU especialmente potente para jugar. La memoria RAM en todas las variantes es de 12GB, mientras que el almacenamiento interno llega hasta 1B en la versión mejor equipada.

Su pantalla vuelve a ser una de las mejores, con un tamaño de 6.8 pulgadas, así como tecnología Dynamic AMOLED LPTO, con tasa de refresco variable entre 1Hz y 120Hz. Está protegida por el resistente cristal Gorilla Glass Armor. La batería en este caso no ofrece muchas mejoras, ya que tenemos la misma capacidad de 5000mAh, y una potencia de carga de 45W, que todavía está un poco por detrás de sus competidores. También cuenta con carga inalámbrica de 15W.

Viene con una Wifi 7 una rápida, así como Bluetooth 5.3, NFC para hacer pagos en establecimientos, así como un conector USB tipo C. También hay altavoces estéreo, lector de huellas bajo la pantalla, y Android 14 bajo la capa One UI 6.1. Por supuesto llega de nuevo con S-Pen integrado en su cuerpo, máxima resistencia al agua y el polco con certificación IP68 y Samsung Dex.

Precios del Samsung Galaxy S24 Ultra

Llega a España en tres variantes, con 256GB de almacenamiento interno por 1.479 euros. Con 512GB por 1.579 euros, y con 1TB de almacenamiento interno por 1.819 euros. Los colores disponibles son violeta, amarillo, gris y negro.

La IA generativa toma el mando

Como funciones más destacadas, Samsung ha mostrado la traducción en tiempo real de conversaciones, que nos permite escribir los textos en español y entregarlos a la otra persona en inglés, así como por arte de magia.

Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung

O la que sin duda es la gran apuesta de la colaboración con Google, conocida como Circle to Search, y que no es otra cosa que buscar cualquier cosa en una imagen o vídeo rodeándola, algo así como Lens, pero más sencillo de utilizar. La IA también está presente en la cámara, con más herramientas de edición de imágenes generativa, para rellenar o borrar objetos como por arte de magia.