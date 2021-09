El nuevo Samsung Galaxy F42 estrena 5G y pantalla de 90Hz

La gama media de Samsung se sigue renovando con nuevos modelos, algunos de ellos que seguramente no lleguemos a ver en España. Y es que la gama Galaxy F es una de las desconocidas en nuestro país, y ya cuenta con un nuevo inquilino. Se trata del Samsung Galaxy F42 5G, un teléfono que llega presumiendo de la mejor conectividad, pero que sacrifica algunos aspectos para poder ofrecerla con un precio competitivo. Un teléfono que desde luego promete unas características de bastante nivel a un precio muy ajustado, teniendo siempre en cuenta de que estamos hablando de un teléfono de Samsung.

Características del Samsung Galaxy F42

Estamos ante un terminal que en todos sus aspectos ofrece buenas funcionalidades, y no destaca por tener características extraordinarias, pero tampoco por otras que llamen la atención por quedarse cortas. La pantalla es un buen ejemplo, contando con un buen tamaño de 6.6 pulgadas, con resolución Full HD+ y muy importante, una tasa de refresco de 90Hz. No se especifica si cuenta con tecnología AMOLED, nos extrañaría que en caso de tenerla no lo especifiquen abiertamente, por lo que cabe la posibilidad de que sea LCD.

Samsung Galaxy F42 | Samsung

Llega con uno de los procesadores más populares de la gama media, como es el Dimensity 700 de MediaTek, que ha demostrado tener un buen rendimiento y ofrecer una conectividad 5G de calidad dentro de móviles más o menos asequibles. A este le acompañan 6GB u 8GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento interno es de 128GB ampliables hasta 1TB con tarjetas microSD. La cámara de fotos de este teléfono es triple, con tres sensores capitaneados por un sensor principal de 64 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 5 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante la cámara de fotos es de 8 megapíxeles, por lo que, en este aspecto, el de la cámara, es quizás en el que más ha recortado Samsung.

Samsung Galaxy F42 | Samsung

La batería cuenta con una capacidad estándar, de 5000mAh, que se puede cargar con una potencia de 15W, una buena potencia para tratarse de un móvil Android. La conectividad ofrece no solo 5G, sino también Wifi ac, por lo que se puede conectar a redes tanto de 2.4GHz como de 5GHz. También tiene Bluetooth 5.0, USB tipo C o conector minijack de 3.5mm. El lector de huellas de este teléfono está en el lateral, en el botón de encendido de. Las dimensiones del teléfono de son de 167,2 x 76,4 x 9 mm. Un móvil que de momento se ha lanzado en India, un país de donde normalmente no ha salido esta gama Galaxy F. Su precio es de unos 249 euros al cambio, que seguramente de venderse en España podría ser de 299 euros. Ahora bien, ignoramos si este nuevo modelo llegará a España, pero es probable que no salga de la India, o que en el caso de llegar lo haga dentro de otra gama y con otra denominación. De momento mejor no levantar expectativas al respecto por si acaso.