El nuevo Samsung Galaxy F22 es uno de los móviles con pantalla AMOLED más baratos

Los móviles baratos ya no son lo que eran, antes debíamos renunciar a muchas características interesantes cuando nos hacíamos con uno de ellos. Comprar un móvil barato era de alguna manera aceptar que íbamos a renunciar a muchos aspectos positivos. Pero esto ya no es así, de hecho, no hace falta gastar mucho dinero para poder hacerse con un móvil de garantías. Por ejemplo, el Samsung Galaxy F22 que acaba de lanzar la firma coreana en India es quizás el móvil con pantalla AMOLED más barato del mercado, y eso ya es mucho decir para un teléfono de gama media.

Características del Samsung Galaxy F22

Esta gama de teléfonos es exclusiva de India, no es de esperar que veamos este modelo en España. Se trata de un terminal que mezcla características de diferentes modelos, pero que en definitiva nos ofrece una ficha técnica de garantías por poco dinero. Este teléfono llega con una pantalla que sin duda es lo más llamativo por su precio, ya que esta tiene un tamaño de 6.4 pulgadas y una tecnología Super AMOLED, con resolución Full HD+ y un notch en forma de gota en la parte superior de la pantalla. Además de esto, nos ofrece una tasa de refresco de 90Hz, por lo que no vamos a encontrar una pantalla más completa en este segmento de móviles.

Un terminal que se alimenta del procesador MediaTek Helio G80 para ofrecernos un rendimiento presuntamente bastante fluido. Le acompañan 4GB o 6GB de memoria RAM, así como hasta 128GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjetas microSD. Es un móvil muy completo en diferentes aspectos, también en la cámara de fotos, ya que esta viene muy bien equipada, con cuatro sensores traseros. Estos nos ofrecen uno principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Delante la cámara de fotos es de 13 megapíxeles, por lo que en este aspecto tenemos una configuración de lo más completa.

Pero hay más, porque la batería es una de las más grandes de su segmento y de todo el mercado, ya que tiene nada menos que 6000mAh, así como una carga rápida de 25W, que, aunque no es de las más potentes, ya nos ofrece una de las cargas más rápidas del mercado. En este caso, aunque cuenta con una pantalla AMOLED, el lector de huellas se ubica en el lateral, en el botón de encendido. También hay Bluetooth 5.0, así como un conector USB tipo C, para auriculares, y sonido Dolby Atmos, que nos permite disfrutar de un audio envolvente, como el de las salas de cine. Un móvil que mide 159,9 x 74 x 9,3 mm y pesa solo 196 gramos.

Un terminal que sin duda es lo mejor que podemos comprar por su precio, ya que ha llegado de momento al mercado indio por solo 140 euros al cambio. No encontrarás otro móvil con pantalla AMOLED más barato en el mercado. Y es que este tipo de pantallas, de más calidad, que muestran negros puros, y que en ocasiones pueden incluso consumir menos energía, siempre han sido sinónimo de móviles de gama media o alta, de teléfonos más caros, pero como demuestra este F22, cada vez los vemos disponibles en más móviles baratos. Y es que para los fabricantes cada vez es más fácil hacerse con pantallas LCD, un daño colateral que beneficia a los consumidores.