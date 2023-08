El nuevo plegable tipo de concha de Oppo se filtra con una sorprendente cámara

Los móviles plegables viven un momento dulce, no hay duda, y sus ventas no paran de crecer, algo lógico cuando se trata de un mercado que no existía a comienzos de 2019. Y Oppo ha sido uno de los fabricantes que más ha apostado por este tipo de teléfonos, contando con dos modelos, uno de formato libro y otro de concha. Y es este último el que va a recibir en unos meses una nueva generación, el que conoceremos como Oppo Find N3 Flip. Ahora se ha filtrado desvelando algunos aspectos clave de su ficha técnica.

Así será el nuevo plegable de Oppo

Lo que hemos visto hoy se compone de dos partes, por un lado, la filtración de las especificaciones como tal, y por otro de un esquema que nos muestra el diseño del futuro teléfono. En este último aspecto podemos ver claramente el que será su elemento diferencial. Será la cámara de fotos, que va a dar un giro de 180 grados para crecer en sensores,que son tres ahora, cambiar su aspecto completamente, con un módulo redondo, y además aparece el logotipo de Hasselblad, lo que nos desvela que la firma china va a apostar también por estas cámaras de alto nivel para su plegable.

Respecto de la pantalla externa, parece que no hay cambios, y se mantiene de gran tamaño, con orientación vertical, aunque sin llegar a ser tan grande como las de sus competidores, como el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5. Por otro lado, también se han filtrado varias características sobre su ficha técnica, y nos encontramos lo siguiente. Una pantalla de 6.8 pulgadas con tecnología AMOLED y una tasa de refresco de 120Hz.

La pantalla secundaria, que encontramos en la parte externa del teléfono, con un tamaño de 3 pulgadas, y que es similar a la de su predecesor también. Por lo que, en este aspecto, el de las pantallas, no vamos a encontrar diferencias respecto del modelo de este año. Donde sí que encontraremos importantes novedades es en la cámara de fotos, como ya nos avanzaba ese esquema del teléfono.

Y es que mientras que los sensores de 50 y 8 megapíxeles del modelo actual se mantendrán, la diferencia principal radica en un tercer sensor que ahora se añade, y que contaría con una resolución de 32 megapíxeles con sensor telefoto, que por tanto aportará un zoom óptico sin pérdida de calidad. Habrá otra cámara, para hacer selfies, con un sensor de 32 megapíxeles. El mismo que tiene el modelo actual, no hay cambios en la cámara selfie.

Y por último también han desvelado la carga rápida, que en este caso será de 67W. Esto supondrá una gran mejora también respecto de los actuales 44W, por lo que será una mejora importante y una reducción de los tiempos de carga importante. Si tenemos en cuenta la batería del modelo actual, podría cargarse al completo en solo 30 o 35 minutos. Si tenemos en cuenta la fecha en la que se presentó el Oppo Find N2 Flip, este nuevo modelo podría ser oficial el próximo mes de diciembre.