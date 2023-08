El nuevo móvil barato de Apple se filtra con aspecto de iPhone 14

Lo de económico lo decimos porque será una vez más el móvil más barato de Apple, pero no precisamente porque sea una ganga. Pero es que el ecosistema de los de Cupertino es así, y no podemos considerar barato un móvil de la misma manera que lo hacemos en otro fabricante. Y es sin duda es el teléfono que puede hacer más daño a los terminales Android, y dentro de unos meses podríamos tener una nueva generación en las tiendas, el iPhone SE 4. Ahora este teléfono se ha filtrado de nuevo desvelando algunos aspectos básicos que pasamos a repasar.

¿Qué cambiaría en esta nueva generación?

De momento no es mucha la información, y lo que nos dice esta filtración realizada en Twitter, o X, como queráis, es que el nuevo teléfono barato de los de Cupertino estrenará por fin el conector USB tipo C, que como sabéis será una de las grandes novedades de los iPhone 15 que se presentarán en apenas un mes. Pero habrá otros aspectos tan importantes o más que este. Y es que habrá también un Face ID.

Esto a su vez traerá importantes cambios en la pantalla, que al incorporar esta tecnología contará con un notch en forma de ceja, como el que hemos visto en los iPhone 14 el pasado año. A su vez esto nos traerá unos bordes muy delgados en los laterales y también en la parte inferior, lo que quiere decir que dirá adiós tanto al Touch ID como a los grandes bordes superiores e inferiores, por lo que el cambio de diseño será total y será un móvil más parecido a esos iPhone 14.

Otro aspecto interesante es que tendremos un botón de acción, que seguramente venga heredado del que conozcamos en el estreno de los iPhone 15, que van a sustituir el deslizante para activar el modo silencio por uno de estos botones de acción. De esta manera el iPhone SE 4 tendría un botón personalizable que podría realizar varias tareas diferentes según la forma de accionarlo, que podría ser personalizada también.

Por último, más que una novedad se confirma algo que ha sido seña de identidad de este modelo en los últimos años. Y es que será un móvil con una sola cámara de fotos trasera, por lo que aquí podemos esperar solo una mejora del sensor, pero no esperar que tengamos otros secundarios como en los iPhone estándar. Junto al tuit tenemos una imagen del teléfono, que nos demuestra que será como un pequeño iPhone 14, con los bordes rectos, pantalla prácticamente sin bordes, ceja y una cámara sencilla como su predecesor.

No hay más detalles sobre este teléfono, aunque esta filtración sin duda es abundante. Sobre el precio de este teléfono no sabemos cuál será finalmente, pero debemos esperar un buen aumento. Este modelo actualmente cuesta 560 euros, por lo que no nos extrañaría lo más mínimo que suprecio de salida cuando se lance supere los 600 euros, y que incluso llegue hasta los 650 euros. Y todo ello bastante lejos de aquellos 400 euros que llegaron a costar sus predecesores.