El nuevo Huawei Nova 12 Pro se filtra con un diseño único

La firma china Huawei siempre se ha caracterizado por contar con algunos de los diseños más sorprendentes del mercado en sus smartphones. Y parece que el próximo gama media premium del fabricante no va a ser una excepción, con un diseño que hemos conocido ahora y que cuando menos es sorprendente en varios aspectos. Porque tanto en la parte delantera como trasera del termina podemos observar un diseño que sin duda se aleja de lo habitual en el resto de móviles que podemos encontrar actualmente en el mercado. Un móvil que presume de unas cámaras de fotos que a nivel de diseño no van a pasar desapercibidas.

Un aspecto diferente

Que tenga una aspecto único y diferente no quiere decir necesariamente que sea un teléfono con un aspecto agradable. En este caso se ha filtrado el diseño del Huawei Nova 12 Pro, que será uno de los próximos móviles de gama media premium de la marca, y el diseño desde luego no puede ser más sorprendente. Empezando por su pantalla, donde la cámara de fotos delantera no se encuentra en un orificio, sino en dos, que es lo sorprendente.

Estos dos orificios se encuentran centrados en la parte superior de la pantalla, pero en este caso sin una pastilla o notch de por medio, que sería lo habitual. Y es que, a diferencia de los iPhone y su isla dinámica, aquí no hay isla que valga, y lo que vemos son los dos orificios separados y listos para tomar los mejores selfies posibles. La parte trasera del teléfono tampoco pasa desapercibida, con una mezcla de diseños sorprendente.

Porque por un lado tenemos un sensor principal en la parte superior, en la esquina, y debajo de este, una doble cámara dentro de un módulo ovalado, donde también se encuentra el flash LED. Vemos los dos sensores dispuestos verticalmente, con ese flash justo entre ellos. Desde luego es un diseño que no va a pasar desapercibido, y que mezcla tendencias de aspecto actuales con otras que parecen más veteranas, sobre todo ese módulo ovalado.

¿Qué esperar de él?

Pues bien, este teléfono llegaría con algunas características muy destacadas. Como una pantalla con tecnología OLED, así como una tasa de refresco de 120Hz. Su procesador sería bastante potente también, rumoreándose actualmente un Kirin 9000s. Un aspecto destacado sería el de la batería, que tendría una capacidad estándar de 4500mAh, quizás por debajo de la media en cuanto a capacidad.

Pero que se cargaría muy rápido, gracias a una potencia de carga de 100W, poco habitual en estos móviles de gama media incluso premium. El sistema operativo de este teléfono sería HarmonyOS 4, que como sabéis es el sistema de Huawei que no tiene acceso a las apps o servicios de Google, y fruto del veto de las autoridades norteamericanas a la firma china. Un detalle importante de este teléfono, es que contaría con conexión satélite dual, lo que podría abrir la posibilidad a mensajes de emergencia mediante esta tecnología, como ya hemos visto en otros terminales como los iPhone.