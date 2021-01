El nuevo Galaxy M02s es el móvil más barato de Samsung

Los móviles baratos ya no son lo que eran, porque antes significaban sinónimo de malo, de cuestionable calidad y limitado en cuanto a rendimiento. Pero eso ya no es así, y un móvil barato es 100% funcional para la mayoría de nosotros. Hoy hemos conocido un nuevo ejemplo de móvil barato, de hecho es el más económico de los que tiene en su gama Samsung. Se trata del nuevo Samsung Galaxy M02s, un terminal que ahora además llega con un diseño atractivo, más propio de gamas más altas, lo que es un gran punto a su favor. Un terminal que como empieza a ser habitual en estas gamas, tiene una batería muy grande.

Características del Samsung Galaxy M02s

Estamos ante un teléfono que a nivel de diseño deja atrás la cámara sencilla dispuesta de forma vertical, que se veía ya un poco desfasada, y en cambio nos ofrece ahora una cámara de fotos triple dentro de un módulo rectangular, como ya suele ser habitual en el mercado de la gama media mejor preparada. La pantalla con la que cuenta es de 6.5 pulgadas, y tiene resolución HD+, que también es una característica bastante habitual entre los móviles más baratos del mercado. Una resolución que es perfecta para cualquier usuario, que no va a notar muchas diferencias con otros móviles de más resolución.

El procesador es el Snapdragon 450, un clásico de la gama de entrada que ha demostrado ser muy potente y solvente para las tareas que realizamos en el día a día. Viene acompañado de 4GB de memoria RAM, así como de 64GB de almacenamiento interno, ampliable mediante tarjetas hasta los 512GB. La cámara de fotos triple ofrece tres sensores, uno principal de 13 megapíxeles, otro de 2 megapíxeles ultra gran angular, y uno de profundidad también de 2 megapíxeles. La batería como os decíamos es uno de los aspectos más destacados, contando con una capacidad de 5000mAh, suficiente para mantener el teléfono encendido dos o tres días con una sola carga y uso cotidiano.

Esta es compatible con carga rápida de 15W. Llega con Android 10 bajo la capa de software One UI. Ofrece conectividad Bluetooth, así como un conector USB tipo C o minijack para los auriculares. Por tanto estamos ante un móvil realmente atractivo sobre todo si tenemos en cuenta que su precio es de alrededor de los 110 euros al cambio. De momento se ha presentado en Nepal, por lo que está bastante lejos de poder lanzarse en nuestro país. No sería de extrañar que pudiera llegar a España, si tenemos en cuenta que su predecesor sí que ha estado a la venta en nuestro país en los últimos meses.

Desde luego sería una gran arma por parte de Samsung para poder luchar contra sus oponentes chinos, que cada vez cuentan con mejores móviles baratos, más completos y que poco tienen que envidiar a la competencia que tira por los suelos los precios. Si llega a España y mantiene un precio similar, puede convertirse en todo un súper ventas.