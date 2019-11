Estamos acostumbrados a conocer que las actualizaciones de software de los dispositivos mejoran su funcionamiento, pero no siempre es así, de hecho muchas veces ocurre todo lo contrario, y se generan nuevos problemas que antes no existían. Eso podría estar pasando con una de las últimas actualizaciones de software de los iPhone, a través de su sistema operativo iOS 13, que está provocando fallos tan importantes como la reducción drástica de la autonomía del teléfono, como consecuencia de una reducción severa del porcentaje de la batería. Vamos a conocer todos los detalles de estos problemas.

Un fallo en la última actualización de iOS

Estamos hablando de que los problemas han surgido en la versión 13.2.2 de iOS, tras actualizarse a esta versión del sistema operativo, numerosos usuarios han comenzado a notar una reducción del porcentaje de batería muy rápido, más rápido de los normal sin lugar a dudas. Como es habitual, no se han hecho esperar los comentarios de los usuarios indignados con estos problemas, tanto en los propios foros de Apple, como en los de Reddit y otras redes sociales donde estos han mostrado su descontento ante esta situación. Este fallo parece no solo afecta a iOS, sino que también afecta a las tabletas a través de iPadOS 13.2.2.

iPhone 11 | YouTube

No está clara la naturaleza de este problema, ni su origen, pero hay alguna teoría que podría tener su fundamento realmente. Esta tiene que ver con una de las últimas novedades introducidas por la firma de Cupertino en iOS, que precisamente gestiona las aplicaciones en segundo plano que se ejecutan en el iPhone o el iPad. Parece que ahora estas se cierran de manera más rápida de lo que se cerraban antes, lo que está provocando que muchos usuarios vean como al volver a un juego o app su progreso se ha perdido y es necesario volver a abrirlo. Puede ser que esta gestión de la memoria RAM cerrando y volviendo a abrir los procesos en segundo plano en los dispositivos de Apple podría tener cierta parte de culpa.

iPhone 11 | Sracase

Porque precisamente estos problemas también se han encontrado en iOS 13.2.2 y también en la misma versión para el iPad. Un problema, el de la reducción drástica de la batería, que suele ser uno de los más habituales cuando se actualiza el sistema de cualquier dispositivo. Por alguna razón, algo ha debido cambiar para que sean tantos los usuarios que ahora se quejan de la autonomía del teléfono, justo después de que este se haya actualizado a esta versión del sistema. Como es habitual, el mejor consejo para no caer en estos problemas, es posponer la actualización, y esperar a realizarla hasta que no sea necesario estrictamente, y sobre todo, hasta que no se haya confirmado primero el problema, y segundo su solución. Así que si estás pensando en actualizar a iOS 13.2.2, lo mejor es esperar un tiempo, y valorar si aparecen más fallos o no, tampoco vas a perderte nada importante si de momento no actualizas el teléfono o tableta.