Las nuevas tablets Samsung Galaxy Tab Pro y Note Pro acercan tu mundo Post-PC

No fue hasta la presentación del primer iPad por parte de Apple cuando las empresas empezaron a pensar en un mundo de posibilidades para que la gente dejase de usar portátiles y aprovechasen estas tablets con grandes pantallas táctiles como dispositivo principal.

No hace tantos años de aquello, pero poco a poco las tablets han ido evolucionando de dispositivos con los que pasar el tiempo -ya sea jugando, viendo vídeos, navegando por internet o revisando tu correo y redes sociales- hasta convertirse verdaderamente en dispositivos que son reemplazos de los portátiles.

Ahora Samsung ha dado un paso más allá en la búsqueda del mundo Post-PC con el lanzamiento en España de las nuevas tablets Galaxy Tab de 8, 10 y 12 pulgadas y su Galaxy Note 12.2.



Aunque las nuevas Galaxy Tab de 8 y 10 pulgadas no tienen que desmerecer a sus hermanas mayores de 12 pulgadas, no nos vamos a centrar en ellas. Definitvamente, como tablet que tener en tu mano todo el día, una tan grande no es la mejor opción: en eso las de 8 y 10 pulgadas parecen imbatibles por comodidad y peso.

Pero es en las nuevas tablets de 12 pulgadas donde Samsung espera dar la sorpresa.

Podrás pensar que una tablet de 12 pulgadas puede ser algo desmesurado, que un tamaño tan descomunal no tiene sentido si ya tienes un portátil de 13, 14 o 15 pulgadas. Eso es así, pero intenta verlo como un reemplazo a los portátiles y ultrabooks.

Samsung tiene entre manos un dispositivo basado en Android que bien puede servir a un usuario normal que quiere tener un dispositivo para conectarse a internet y guardar “su vida digital” o hasta al profesional que lleva su portátil a todos lados, como si ya se tratase de un miembro de su cuerpo, pegado y al que puedes darle órdenes con tus pensamientos.

La realidad es que al tener delante esta enorme tablet nos damos cuenta que el dispositivo tiene grandes posibilidades como reemplazo del portátil. Samsung se ha encargado de hacer que este terminal sea lo más similar a un portátil con varias novedades.

La principal es que introducen una evolución de la multitarea de aplicaciones que ya se han visto en otras tablets y smartphones, pero esta vez en se podrán abrir hasta cuatro aplicaciones en la pantalla y a la vez, pudiendo compartir información entre aplicaciones abiertas. El gran tamaño de las versiones de 12 pulgadas permite tener un nuevo teclado prácticamente del mismo tamaño que un teclado real, lo que permite escribir más rápido.

La segunda novedad es que han introducido la suite de gestión de documentos Office llamada Hancom Office, una suite de ofimática popular en Corea, que ahora llega traducida a varios idiomas de la mano de Samsung. Puede abrir cualquier documento Office y claro, crear documentos Word, hojas de cálculo Excel o presentaciones de PowerPoint.

Para esos profesionales que tiene un PC en su oficina, Samsung permite el acceso a los documentos de tu disco duro de forma remota con una nueva aplicación que te permite descargarte los documentos que necesites a tu tablet, o al contrario, teniendo tu escritorio Windows a mano para siempre que lo necesites. También integra la plataforma Cisco WebEX Meetings para mantener videoconferencias.

Samsung lanza junto a esta nueva familia de tablets una gama de accesorios para hacer la transición más sencilla, como pequeños ratones y teclados inalámbricos que se conectan mediante Bluetooth. Incluso, lanzarán una funda con teclado que permite convertirlo en un atril para la tablet de 12 pulgadas y prácticamente convertirse en una tablet-PC. Por este accesorio Samsung pide 129€, lo que lo convierte en un teclado realmente caro.

La compañía ya ha puesto a la venta estas nuevas tablets. La nueva Galaxy Tab Pro de 8.4 pulgadas cuesta 399€, Tab Pro de 10.1 pulgadas 499€ y Tab Pro de 12.2 pulgadas 649€, a lo que hay que añadir 100€ en las dos primeras versiones si la quieres con conexión 4G. En el caso del Galaxy Note Pro 12.2 costará 749€, 849€ si es con 4G integrado.