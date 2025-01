Nothing prepara un gran lanzamiento para el 4 de marzo, ¿el Nothing 3?

La firma china Nothing se ha ganado por méritos propios un hueco en el corazón de muchos consumidores. Estos han visto en la marca creada por el ex fundador de OnePlus un oasis dentro de un mercado de smartphones y gadgets bastante conservador a nivel de diseño. El aspecto atrevido de sus dispositivos ha conseguido que en solo dos generaciones sus móviles y wearables sean realmente reconocibles para muchos. Ahora conocemos que algo se mueve en los despachos del fabricante. Y es que primero los rumores, y después un teaser de la propia marca, avanzan una primavera movida en su gama.

Presentación el próximo 4 de marzo

Sin duda el Nothing 3 es el móvil más esperado por los seguidores de la marca, y lamentablemente rápido debemos cortar por lo sano y no alimentar más la expectativa, porque no, este no es el modelo que se presentará en las próximas semanas, según lo que hemos conocido ahora. Por un lado, ha sido uno de los filtradores con mejor reputación del mercado, como es Yogesh Brar, quien ha desvelado que no será el Nothing Phone 3 y todavía tardará en llegar al mercado.

Aunque en el mismo mensaje desvela que serán tres dispositivos los que llegarán antes que él, y que el primero de ellos será el Nothing Phone 3a. Esto viene a propósito del correo electrónico filtrado de Carl Pei hace unas semanas, donde se hablaba de un lanzamiento para el próximo mes de marzo. Y sobre todo por un vídeo publicado hace unas horas en la cuenta oficial de Nothing. Donde podemos ver claramente la fecha de lanzamiento para el próximo 4 de marzo.

Así que si alineamos ambas informaciones podemos concluir que sería el 3a el modelo que se lanzaría en esa fecha. Aunque no se descarta tampoco que pueda ser el CMF 2, el nuevo móvil de la marca ultra asequible de Nothing. Ahora bien, hay otro fleco que no se ha resuelto todavía, y es que en aquel correo electrónico filtrado se hablaba nada menos que de un lanzamiento histórico.

Estas palabras tan gruesas solo pueden anticipar algo realmente sorprendente dentro de la gama del fabricante. Y aunque no hay nada seguro sobre a qué podrían referirse, hay algunas teorías de las que nos hacemos eco ahora. Una de las teorías es la de un posible lanzamiento por primera vez de un Nothing en Estados Unidos, algo que sería histórico allí, pero bastante irrelevante para el público español. Ahora bien, también se especula con una gran adición de hardware.

Como es un teleobjetivo con Zoom óptico para el Phone 3a y una cámara con Zoom de periscopio para el modelo más avanzado, el 3a Plus. Esto sí sería un anuncio histórico dentro del ámbito de la marca, y podría animar mucho las ventas, sumando atractivos más allá de su personal diseño y divertido Glyph luminoso. Sea como fuere, habrá que estar atentos a ese 4 de marzo, y sobre todo a las pistas que vaya desvelando Nothing, que parece bastante predispuesta a hacerlo.