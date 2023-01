Tu móvil podría estar en peligro si cuenta con este procesador

Los móviles Android lamentablemente no han sido nunca todo lo seguros que nos gustaría a los usuarios. Algo que tiene sentido cuando es el sistema operativo mayoritario en el planeta, lo que hace los ataques contra él mucho más rentables. Pero a veces no es problema del sistema operativo, sino también del hardware que se utiliza en los smartphones. Este es uno de esos casos, ya que se ha detectado una vulnerabilidad en los que son seguramente los procesadores más populares del mercado. Y esto es algo que lógicamente nos debe preocupar a todos, ya que no es un problema de marcas o fabricantes, ya que ninguno se libra.

Los procesadores Snapdragon en peligro

Esto son los que actualmente se encuentran inmersos en una importante vulnerabilidad. Al menos es lo que hemos conocido gracias a Binarly Research. Esta afecta tanto a smartphones como a ordenadores portátiles que cuentan con los procesadores de Qualcomm basados en ARM. Concretamente se ha podido comprobar que en el caso de explotarse estas vulnerabilidades es posible obtener el control del dispositivo gracias a una técnica que permite almacenar datos incluso cuando el dispositivo está apagado, por lo que es extremadamente peligroso.

Qualcomm Snapdragon | Qualcomm

Parece ser que esta vulnerabilidad se basa precisamente en el propio diseño de los chips ARM, que puede ser explotado para poder acceder al dispositivo de manera remota. Por tanto, estamos hablando de que estos problemas residen en el firmware y en el caso de los PCs puede afectar directamente a la BIOS, de la que se puede obtener su control. La buena noticia es que este problema está localizado y que los diferentes fabricantes están añadiendo nuevas versiones de firmware a sus dispositivos que permiten protegerse de estos problemas detectados y que sobre todo puedan ser explotados por los hackers.

Eso sí, el problema no reside en los dispositivos móviles de los usuarios corrientes, como tú o como yo, sino en otros empresariales, que serían muchos en este caso. Ya que es habitual que incluso grandes corporaciones sean bastante lentas en actualizar todos sus dispositivos, o incluso que no lleguen a hacerlo nunca. Por lo que estas vulnerabilidades podrían extenderse en el tiempo y mantener a los dispositivos empresariales inseguros. En el caso de nuestro móvil personal, siempre hay que instalar todas las actualizaciones de seguridad que llegan a él, normalmente los parches de seguridad mensuales que lanza el fabricante.

Y en el caso de que tengamos un móvil de empresa, habrá que hacer lo posible por asegurarse de que se implementan también estas últimas actualizaciones de software. Sobre todo, si sabemos que nuestro dispositivo de trabajo utiliza un procesador Snapdragon. Ya que en estos casos puede estar en peligro no solo nuestra información personal dentro del dispositivo, sino también toda aquella que concierne a la empresa, y que hace a esta vulnerable. Así que si cuentas con un dispositivo con procesador Snapdragon, ya sea portátil o smartphone, permanece especialmente atento a las posibles actualizaciones de software que lleguen.