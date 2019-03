El móvil 4G más pequeño del mundo tiene una batería que dura el triple que la del iPhone

Mientras que las grandes marcas hacen crecer los smartphones hacia un estándar del tamaño de una tableta de chocolate, otros proyectos más modestos los jibarizan hasta lo íntimo.

Ya nadie se acuerda, pero que Apple lanzara el iPhone 6 Plus o el 7 Plus para contentar al usuario chino no fue más que la constatación de lo que el resto de rivales ya hacían hace años, que los móviles se convertirían en tabletas.

Jelly, un 4G diminuto

Ahora, Jelly, un proyecto que aún busca financiación en Kickstarter, presume de ser el móvil con sistema operativo Android y conexión 4G más pequeño del mundo.

Un iPhone 7, por ejemplo, cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas, mientras que Jelly despliega 2,45 pulgadas (es menor que una lata de Coca Cola o incluso te cabe casi en el bolsillo pequeño de los vaqueros).

El tamaño no es impedimento para que este prototipo de móvil chino ruede incluso en Android 7.0 con todas las aplicaciones de Google Play (WhatsApp incluido, no como los irrompibles Nokia)

Dos SIM y cámara para selfies

Además, tiene un procesador de 1,1 GHz, 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento o dos tarjetas nano SIM. Y cuenta con dos cámaras, frontal y trasera de 2 megapíxeles y 8 megapíxeles, respectivamente.

Jelly en tres colores | Kickstarter

Aún no está a la venta a la espera de recaudar la financiación necesaria que reclaman sus artífices en la plataforma Kickstarter.

Si las comparaciones son odiosas y Jelly las pierde todas cuando se le coloca al lado de un iPhone 7 Plus o un Galaxy S8, tampoco tiene nada que envidiar a estos gigantes cuando se habla de autonomía.

Jelly dice tener una batería que duraría tres días sin recarga cuando se hace un uso habitual del móvil, lo que significa que duración sería el triple a la del iPhone 7 o a la del S8.