El móvil enrollable de Motorola podría contar con un revolucionario lector de huellas

Desde hace tiempo la firma Motorola nos ha estado enseñando un interesante prototipo de smartphone con pantalla enrollable. Y es que este formato será seguramente en un futuro la evolución de los actuales teléfonos plegables. Son ya varios los fabricantes que cuentan con este formato en desarrollo, y todo hace indicar que en cuestión de uno o dos años podamos tener ya los primeros modelos comercializados. Ahora hemos conocido nuevas informaciones del modelo de Motorola, y la verdad que la información que nos revelan es muy interesante.

Un lector de huellas diferente

Y es que como sabéis, las patentes son una buena fuente de filtraciones y a veces el anticipo de futuros dispositivos y tecnologías. Y este caso no es una excepción, ya que una patente presentada ahora por Motorola en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), indica que la marca no solo está trabajando aún en su teléfono de pantalla enrollable, sino que ha ideado un lector de huellas muy especial para este dispositivo.

Y es que este lector no se limitaría a ser como los hemos conocido hasta ahora, con una sola zona de contacto de la huella, sino con múltiples zonas en la pantalla donde poder verificar nuestra identidad mediante este método. La patente en sí se denomina Gestión de la ubicación consistente de las huellas dactilares en pantalla fod en un dispositivo enrollable que tiene varios sensores fod, y como describe en esa descripción, se compone de distintos sensores de huellas dactilares.

Esto quiere decir que la pantalla contaría con varios lectores de huellas, y por tanto podríamos desbloquear el teléfono con una mayor libertad, al no estar restringido este acto solamente a una zona de la pantalla. Esto por tanto facilitará entre otras cosas que al tener configuradas varias huellas siempre encuentres la forma de poder desbloquear la pantalla con cualquier dedo de las manos.

Así que, aunque no tiene por qué convertirse en una realidad, lo cierto es que parece que Motorola sigue trabajando a fondo en un móvil de estas características. Y no solo eso, sino que parece que no contentos con desarrollar una tecnología que es verdad que sus competidores también tienen disponible, está intentando ir más allá con este tipo de características, hasta ahora inéditas en el mercado.

Y es que respecto de los lectores de huellas nos hemos encontrado con todo tipo de patentes, y algunas sí que han abordado esta manera de implementar los lectores de huellas en la pantalla. De hecho algunas de esas patentes han llegado a contemplar convertir toda la pantalla en un gran lector de huellas, para que no haya que preocuparse por poner el dedo en un sitio concreto, eso llevaría este concepto de Motorola al extremo.

Sea como fuere, y como suele ocurrir con las patentes, hay que tomárselas con mucha cautela, ya que como ocurre muchas veces, puede terminar perfectamente en un cajón guardad para siempre. Pero confiemos que este no sea el caso, y que Motorola nos sorprenda con un Razr de estas características cuanto antes.