Motorola trabaja en un verdadero móvil de alta gama

La firma china propiedad de Lenovo se ha caracterizado en los últimos años por contar con una gama media muy competitiva, que sin duda forma el grueso de los dispositivos que nos ofrece esta firma. Mientras que la gama alta no ha tenido verdadero peso en este tiempo. De hecho, salvo el Edge Plus no hemos visto un verdadero móvil buque insignia de la marca que pueda luchar de tú a tú con móviles como los futuros Galaxy S22 o los iPhone 14. Hoy hemos conocido precisamente cómo será el nuevo móvil de alta gama de Motorola, y desde luego no va a dejar a nadie indiferente, porque va a ser muy potente.

Así será el nuevo Motorola Edge Ultra

Como sabéis el apellido Ultra se ha puesto de moda en las gamas de los fabricantes de móviles, ya que se le identifica como el apellido que llevan los móviles más potentes del mercado. Sin duda es la gran asignatura pendiente de Motorola, la de ofrecer un verdadero móvil tope de gama en el mercado, de tal manera que no los veamos más bien como móviles de gama media premium, sino un escalón por encima. Y eso es lo que parece están buscando desde la marca si nos atenemos a las informaciones que estamos conociendo ahora. Y es que estas apuntan a que el Motorola Edge 30 Ultra será el móvil más potente que haya lanzado nunca la marca.

Motorola Edge 20 Pro | Motorola

Las informaciones filtradas ahora detallan bastante bien todo lo que será capaz de ofrecernos este nuevo móvil de alta gama. Empezando por una espectacular pantalla OLED con un tamaño de 6.67 pulgadas, con resolución Full HD+ y compatibilidad con HDR10+. Además, tiene una tasa de refresco de 144Hz, presente solo en móviles gaming hasta ahora, por lo que será una pantalla que desde luego no va a dejarnos indiferentes. Contará con el procesador más potente que veremos en 2022 en un móvil Android, el Snapdragon 898. A este le acompañarán una memoria RAM de 8GB o 12GB LPDDR5 ultra rápidas, así como un almacenamiento interno de 128GB o 256GB que además será compatible con UFS 3.1, por lo que tendrá un almacenamiento ultra rápido.

Moto Edge 2021 | Motorola

La cámara tendrá un sensor de 50 megapíxeles principal, el mismo que llevan teléfonos como los últimos topes de gama de Huawei, mientras que el ultra gran angular también será muy grande, de 50 megapíxeles. También tendrá un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Delante contará con una de las cámaras selfie más grandes jamás vistas, con una resolución de 60 megapíxeles, inédita en este apartado del teléfono. La batería también sería muy capaz, con 5000mAh de capacidad, y que se cargaría en solo 40 minutos gracias a la carga rápida de 68W, la más veloz que haya tenido nunca un móvil Motorola. Llegaría con Wifi6, altavoces estéreo, Bluetooth 5.2, así como resistencia al agua IP52, que es un tanto limitada. Esta sería la versión global, y que en China llegará como el Motorola Edge X. Es de esperar que con estas características superlativas su precio sea cercano a los mil euros.