MIUI 14: así puedes hacer capturas sin tocar pantalla

El sistema operativo de Xiaomi viene cargado de novedades, la capa de personalización de Android incluye nuevas funciones, como la que nos permite hacer capturas de pantalla sin pulsar los botones tradicionales.

Haz capturas con la ayuda del lector de huellas

Las capturas de pantalla se han convertido en un aliado a la hora de inmortalizar y compartir el contenido de nuestras pantallas. El método más común para realizarlas en los dispositivos Android es pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y el de bajar el volumen. Aunque existen otros métodos como deslizar los dedos por la pantalla. Con la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi, además de los métodos ya conocidos tenemos una nueva forma que consiste en usar el detector de huellas.

Cambiando la configuración de captura | TecnoXplora

Aunque no todos los usuarios tendrán la oportunidad de probarlo, para que podemos hacer uso de lector de huellas para capturar la pantalla debemos cumplir dos requisitos, por un lado, que nuestro móvil disponga de lector de huellas, además de MIUI 14. Si cumplimos con estas condiciones podemos cambiar los ajustes de configuración.

Lo primero es acceder a los ajustes de nuestro teléfono.

Deslízate por el menú o realiza una búsqueda, para encontrar los “ajustes adicionales”

Entra en este apartado y selecciona “accesos directos por gestos” de entre las opciones disponibles.

de entre las opciones disponibles. Al entrar en esta sección encontramos un listado con todos los accesos por gestos disponibles, tenemos varias opciones de personalización, en esta ocasión nos interesa la opción “ toca dos veces el sensor de huella dactilar”.

Toca sobre este para desplegar las opciones del botón, se nos desplegarán todas las funciones que podemos atribuirle al lector de huellas.

Si deseas hacer capturar de pantalla tocando dos veces el lector de huellas debemos elegir “Realizar captura de pantalla ”. El ajuste se guardará automáticamente.

”. El ajuste se guardará automáticamente. Una vez seleccionado el ajuste deseado podemos abandonar los ajustes del teléfono y comprobar que funciona correctamente probando a tocar el botón dos veces seguidas el sensor.

Un método alternativo, mucho más sencillo de ejecutar, que el tradicional en el que necesitamos de cierta coordinación para pulsar de forma correcta y al mismo tiempo. Algo de vital importancia si necesitamos hacer rápidamente una captura, porque el objeto de la misma esta apenas unos segundos presentes y no hay mucho margen para el fallo. De esta forma ya no te saldrán las capturas con el volumen sobreimpreso, algo muy común si no controlamos en procedimiento.

Otra forma alternativa es deslizar tres dedos sobre la pantalla. solo debemos colocar tres de nuestros dedos en la pantalla y deslizarlos hacia abajo para capturar su contenido. Muy sencillo y fácil de ejecutar. En otros sistemas también podemos deslizar el canto de nuestra mano por la pantalla para inmortalizarla. Las capturas de pantalla como otras funciones se han ido actualizando con el paso del tiempo, añadiendo nuevas y mejoradas herramientas. Una de las herramientas de las que hacemos has uso a lo largo del año, con la que llegamos a acumular gran cantidad de imágenes congeladas de nuestra pantalla.