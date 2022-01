MIUI 13: estos serán los primeros Xiaomi que lo recibirán en España

Hoy Xiaomi ha presentado sus nuevos móviles de gama media, los esperados Redmi Note 11 Pro, que, aunque todavía no se han estrenado en España, ya cuentan con una versión global. Y a la vez que anunciaba la llegada de estos modelos, lo hacía también de MIUI 13, la última versión de la capa de personalización que se estrena precisamente con estos móviles a nivel global, pero que tendrá su réplica en otros muchos modelos de la marca a lo largo de los próximos meses. Y con motivo de esta presentación hemos conocido los primeros móviles que recibirán en España esta nueva versión.

Los primeros afortunados

Y es que esta capa se ha retrasado mucho en los últimos meses, y tras varias versiones de MIUI 12, por fin se convierte en realidad. Ahora sabemos que en el primer trimestre de este 2022 serán muchos los móviles de la marca los que recibirán esta nueva versión de la capa. De hecho, el listado es bastante extenso, e incluye no solo a los móviles de Xiaomi y Redmi, sino también a su tableta más avanzada. Todos estos dispositivos recibirán MIUI antes de que llegue el mes de abril, aproximadamente.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11

Redmi Note 11S

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 8 de 2021

Redmi 10

Tableta Xiaomi Pad 5

Por lo tanto, será durante el primer trimestre del año 2022 cuando, si tienes uno de estos teléfonos, recibirás la actualización. Ahora bien, esto es sobre la mesa, porque luego ya sabemos que las actualizaciones, aunque estén activas, tardan más tiempo del que nos gustaría en llegar a nuestro teléfono. Si no queréis ser de los últimos, podéis probar a activar un ajuste en vuestro teléfono para “forzar” de alguna manera que este Cómo recibir antes las actualizaciones en tu móvil Xiaomi.

Como es habitual, la actualización se lleva a cabo por estricto orden de llegada al mercado, y de notoriedad de los dispositivos. Por tanto, son los topes de gama de la firma los que lo reciben primero, seguidos de los móviles más recientes de la marca, entre los que se encuentran muchos modelos de gama media. Lógicamente si no ves tu teléfono en la lista, no hay que apurarse, ya que recibirá igualmente la actualización más adelante, siempre y cuando el teléfono lleve menos de dos años en el mercado, desde que se presentó oficialmente, no desde que lo compraste.

Una capa plagada de novedades

El nuevo MIUI 13 llega con interesantes novedades, como por ejemplo el “Liquid storage” que viene a ordenar la manera en la que se almacenan los archivos en el teléfono, aumentando la velocidad de escritura y lectura en hasta un 60%. Atomized Memory mejora la eficiencia de la memoria RAM, también para ofrecer una mejor en el rendimiento multitarea. Mientras que “Focused Algorithms” es capaz de modular los recursos de sistema según las necesidades reales.