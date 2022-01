Cómo recibir antes las actualizaciones en tu móvil Xiaomi

Una de las principales ventajas de estar constantemente conectado a la red es que gracias a ello nuestros dispositivos se mantienen actualizados. Tanto el sistema operativo, la máscara de personalización del fabricante y las apps son las grandes beneficiadas de esta circunstancia. A continuación, te contamos como hacer que tu móvil Xiaomi reciba antes que otros usuarios estas actualizaciones.

Recibe antes las actualizaciones en tu Xioami

Estas actualizaciones se producen en forma de oleadas, lo que quiere decir que no todos los dispositivos reciben al mismo tiempo las nuevas versiones de sistema o las apps. Sino que en función de la zona geográfica a la que pertenezcamos, el modelo y versión tanto de nuestro móvil como del software instalado recibiremos antes o después las actualizaciones. Pero hay una forma de recibir antes que otros usuarios las novedades, través de un ajuste del que disponen los teléfonos Xiaomi. Activarlo es muy sencillo, tan sólo debemos seguir los siguientes pasos:

Ajustes de actualización | TecnoXplora

En primer lugar, debemos acceder a los ajustes del teléfono.

del teléfono. Pulsa sobre la opción “ sobre el teléfono” para acceder a la versión del sistema y las actualizaciones.

para acceder a la versión del sistema y las actualizaciones. Al entrar en esté menú encontramos unos botones con el nombre del dispositivo, el almacenamiento y la versión del sistema operativo de nuestro móvil.

de nuestro móvil. Pulsamos en este último para acceder a nuevas actualizaciones.

Para desplegar más opciones de configuración pulsamos en el menú hamburguesa, situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

situado en la esquina superior derecha de la pantalla. En este nuevo menú situaremos el botón deslizante en la posición activa en la opción “recibir actualizaciones antes”

Activarlo hace que tengamos prioridad a la hora de recibir las nuevas versiones del sistema con lo que disfrutaremos de las novedades que este incluya.

Si no has recibido la última actualización del sistema y no quieres esperar a que llegue por el canal oficial existe otra manera de conseguirla. Y es descargando e instalando directamente los paquetes de actualizaciones. Estás son seguras y podemos descargarlas a través de la comunidad Xiaomi. Un lugar oficial del fabricante donde podemos encontrar la última versión disponibles para nuestro teléfono móvil. Para acceder a esta sólo tenemos a la página web o pulsar aquí.

A continuación, debemos buscar en el listado el modelo exacto de nuestro móvil, para entrar y consultar cual es la última versión actualizada y descargarla. Pero antes debemos seleccionar la versión que corresponda con nuestra región para evitar problemas, tanto de compatibilidad como con el idioma. Esta es una forma rápida y totalmente segura de tener nuestro móvil Xiaomi actualizado con las últimas novedades y sin necesidad de que nos llegue la actualización a través del canal oficial.

De todos modos, para tener siempre actualizado nuestro sistema, ya sea para disfrutar de las novedades o por motivos de seguridad, siempre es recomendable comprobar cada cierto tiempo si tenemos nuevas actualizaciones disponibles. O si no queremos estar pendientes de las actualizaciones configurar las actualizaciones automáticas a través de los ajustes de nuestro teléfono. Pero debemos recordar que este proceso es mejor hacerlo siempre estando conectado al Wifi para evitar un gasto elevado de datos.