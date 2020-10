Un misterioso mensaje para actualizar a la beta de iOS 14 asusta a los usuarios de iPhone, ¿qué ocurre?

Desde que iOS 14 se lanzó oficialmente el pasado mes de septiembre, algunos usuarios han venido padeciendo ciertos problemas a la hora de usar sus iPhone de tal forma que, cada vez que intentan moverse por el sistema operativo, les asalta una ventana que, por suerte, no supone ningún error crítico del sistema, pero sí una molestia porque les quita de tener una experiencia de uso normal y fluida.

Como podéis ver por las capturas que tenéis más abajo, da igual lo que estemos haciendo con el teléfono que cada vez que nos vamos de un sitio a otro salta el aviso: "Hay una nueva actualización de iOS disponible. Actualiza la versión iOS 14 beta". No importa que nos encontremos en la página de inicio, en la galería de fotos o en la radio que estáis escuchando, que siempre aparece como un recordatorio machacón de que tenemos una nueva versión disponible cuando en realidad no hay nada para instalar. Encima, hasta que no pulsamos en "Cerrar" es imposible usar el terminal.

¿Qué está ocurriendo?

La buena noticia dentro de lo malo es que no se trata de un problema generalizado, por lo que la mayoría de usuarios de iPhone con iOS 14 no verán nunca un aviso de estas características. Cosa que sí les ocurrirá a todos aquellos que probaron durante algún tiempo cualquiera de las versiones beta que Apple suele publicar para mostrar los cambios que llegan y facilitar la transición a desarrolladores y partners.

Como sabéis, para pasar de un iPhone con una beta de iOS a otro con el último update de la release oficial hay que eliminar el perfil de usuario beta y, posteriormente, restablecer el móvil completo con la versión oficial, la más reciente que tengan disponible los de Tim Cook. Así que, aunque hayas hecho todo eso bien, y tu iPhone sea sobre el papel un móvil con una versión de iOS actualizada tiene muchas papeletas para que esta ventana, que no llega a ser un error, te aparezca. Así que, con todo lo anterior sobre la mesa, ¿qué podemos creer que está pasando?

Mensaje erróneo de actualización en algunos iPhone. | Tecnoxplora

Básicamente el problema viene de la parte de Apple, que debe tener alguna configuración que sigue identificando ciertos terminales como receptores de versiones beta aunque ya no puedan hacerlo. Así que tendréis que esperar a que los de Cupertino arreglen lo que sea que se les haya estropeado y que, para más INRI, no es nuevo. Ya en 2018 muchos usuarios padecieron mensajes de corte parecido, solo que referidos a las versiones beta de iOS 12 que en aquella época se estaban probando.

En nuestro caso, disponemos de un iPhone 6s Plus con iOS 14 actualizado a la última versión que, curiosamente, hace escasas horas nos seguía dando los mismos mensajes que podéis ver en las capturas que tenéis más arriba, por lo que el problema persiste. Veremos cuándo lo arreglan para que no sea un suplicio ir y venir por el sistema operativo haciendo las cosas sin que nos molesten.