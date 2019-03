Mano a mano entre el Galaxy S5 y el iPhone 5s contado a lo NBA

En los últimos meses hemos tenido tiempo de probar los mejores teléfonos del momento y hasta de hacer una comparativa general. Sin embargo, es posible que aún dudes entre dos, así que ha llegado el momento de que luchen a muerte. Este juicio por combate tecnológico no tendrá repercusión en la vida de Tyrion, pero será tan encarnizado como el enfrentamiento entre Oberyn Martell y La Montaña.

No obstante, para evitar spoilers de la serie de moda, nos vamos a llevar esta comparativa a un terreno igual de competitivo, pero menos violento: la NBA. Y es que, ¿alguien duda que el iPhone 5s lo tiene todo para ser considerado el Kobe Bryant del sector?

Durante años ha sido, de lejos, el jugador con más clase de la liga y ha sido capaz de llevar a su equipo, Apple, a lo más alto. Esta temporada su rendimiento ha bajado por la lesión de rodilla que supone tener una pantalla de 4 pulgadas en un mercado en el que 4,5 pueden parecer pocas. A pesar de ello, nadie se atreve a darle por muerto y se espera que regrese después del verano con nuevos trucos. Tal vez no sean originales, pero seguro que si los copia, lo copiará del mejor.

¿Y qué hay del Galaxy S5? Odiado por muchos, amado por otros; ya hace tiempo desde que comenzó su carrera profesional y lo ha conquistado todo, pero sigue en el punto de mira de sus críticos. Nuestro Lebron James tecnológico mejora cada año, pero parece que nunca es suficiente. Y quién sabe, hasta puede que tengan razón: Jordan solo hay uno y se llamaba 3310. Eran otros tiempos: el cuerpo de plástico ya no cuela hoy en día.

Parece que la NBA aprendió la lección hace tiempo y dejó de buscar un sucesor para His Airness. Pero el mercado de la telefonía móvil siempre necesita un referente y estos dos jugadores han sido quienes más cerca han estado de conseguirlo. En otra ocasión hablaremos del HTC One M8 (nuestro Kevin Durant) o del Lumia 1020 (la barba de James Harden solo puede ser algo distinto), pero este uno contra uno solo tiene dos protagonistas. Por supuesto, no analizaremos el rendimiento porque en ambos casos está fuera de duda: es el mejor.

A las canastas

Si el diseño es la elegancia en el juego, la primera canasta es para Kobe y lo será hasta que Samsung decida por fin abandonar el plástico. Lebron ha entrenado duro para mejorar otros aspectos y ser más completo, pero no son más que un reborde de aluminio o un acabado punteado en la parte trasera. Todavía depende de su físico, que en el mercado no es más que el dinero que invierte su fabricante en publicidad.

Apple, por su parte, juega en otra liga y no se preocupa por lo que digan los críticos. Sabe que si hace su juego ganará.

Ahora, la juventud de Lebron le da el segundo punto al de Miami. Y lo consigue como se consiguen los campeonatos: desde la defensa. Ese tapón al contraataque y ese robo al interceptar un pase son los que permiten que el Galaxy S5 aguante polvo, agua y pequeños golpes y, sobre todo, lo que aporta Knox.

Las rodillas y la espalda de Kobe no son las mismas y el iPhone 5s no es tan robusto (aunque al menos ha abandonado el cristal). Eso sí, cuidado con confiarse, porque TouchID puede secar a la estrella rival sin despeinarse.

En el tiro exterior tenemos que hacer algo de trampa: Kobe es mejor, sin duda, pero el punto se lo lleva Lebron. El autoenfocado en 0,3 segundos da más partidos igualados. Tal vez James no sea capaz de hacerlo, pero el Galaxy S5, sí. De todos modos, la cámara del iPhone 5s es espectacular y el modo a cámara lenta es el único que hace justicia al juego de Bryant.

Por último, hay que hablar de lo que rodea a los jugadores. Tal vez sea pecar de clásico, pero los Lakers tienen un pasado que un equipo más joven como Miami no puede igualar, del mismo modo que la App Store todavía está por delante de Google Play. Pero, ojo, porque entre el ecosistema que está montando Samsung con productos como Gear y los esfuerzos de Google por mejorar su tienda puede que cambien las cosas.

Entonces, ¿cuál es el resultado? Empate, claro. Cada uno tiene sus puntos a favor y en contra y al final es el usuario quien debe decidir si prefiere a los Lakers o a Miami. Los clásicos se quedarán con el iPhone 5s (o, mejor, con el que presentará en los próximos meses Apple); quienes prefieran algo de más tamaño irán a por el S5. Yo, personalmente, soy de los Sixers.