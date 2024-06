Logitech lanza un sofisticado teclado gaming que ahora llega a España

Los teclados para gaming son ya muy comunes en los hogares españoles, y es que al final no deja de ser una etiqueta que no condiciona para nada su uso a este campo específico. Porque podemos disfrutar de ellos tanto si jugamos como si no, y sobre todo cuando hablamos de modelos de mucha calidad como el que nos ocupa ahora, el nuevo Logitech G515, que acaba de ver la luz y que además se pone a la venta en España, por lo que nos interesa especialmente.

Características del Logitech G515

El nuevo teclado llega en dos versiones, tanto con cable como totalmente inalámbrica, por lo que podemos elegir el que mejor se adapte a nuestro espacio de juego. Este nuevo teclado tiene un perfil bajo, por lo que su caja es bastante delgada y son las teclas las que realmente aportan grosor al conjunto, un diseño que es bastante tendencia en la actualidad, y con el que sin duda conseguimos ocupar un espacio limitado del escritorio. Las teclas tienen una altura bastante compacta, de tan solo 22mm.

Los interruptores de los que consta tienen un recorrido de 3,2mm, mientras que estos se activan una vez que alcanzamos los 1,3mm. Este teclado de Logitech presume de máxima calidad en sus componentes, algo que se traduce también en una baja rumorosidad del conjunto, por lo que escribir con ellos no es tan ruidoso como suele ocurrir con otros teclados mecánicos, y a la hora de jugar, tampoco interfiere en el sonido del propio juego.

Los switches de este teclado son marrones, que se caracterizan por ofrecer un tacto muy suave y un rendimiento equilibrado, siendo la opción más común a elegir cuando se trata de un teclado que vamos a usar en diferentes escenarios, en este caso no solo jugando, sino también escribiendo esporádicamente. Además, estos interruptores marrones son perfectos para pulsar teclas de forma sucesiva a gran velocidad, con un tacto que favorece hacerlo.

Iluminación para jugar

Este nuevo teclado como buen gaming que es nos permite disfrutar de algunos aspectos especiales cuando se trata de jugar. Por un lado, tenemos la función LightSpeed, que permite emparejar inalámbricamente un ratón gaming mediante el dongle del propio G515, por lo que nos ahorramos de un conector USB adicional para el otro dispositivo.

También tenemos iluminación Lightsync RGB, que es capaz de iluminar las teclas con hasta 16,8 millones de colores diferentes. Y también ofrece una conectividad versátil, gracias al funcionamiento inalámbrico mediante Bluetooth, o bien con cable USB tipo C. Una vez cargada su batería mediante este conector, vamos a poder usarlo hasta 36 horas seguidas, siempre y cuando mantengamos el brillo a tope, si es más reducido, la autonomía se disparará.

El nuevo Logitech G515 llegará a España en los primeros días de julio, tanto en color negro como blanco. La versión sin cables se estrena por 149,99 euros, mientras que la que cuenta con cableado tiene un precio de 109,99 euros.