Jarro de agua fría para Huawei, Biden tampoco levantará el veto

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no ha estado exenta de polémica y tensión por los diferentes episodios que han rodeado a su investidura como Presidente de los Estados Unidos. Y al llegar al despacho oval se han encontrado con algunas “patatas calientes” que le ha dejado Trump, sobre todo en lo relacionado con la guerra comercial con China. En este aspecto hace unos días conocíamos informaciones esperanzadoras para Huawei, en las que la nominada a liderar el departamento de comercio no cerraba la puerta a revisar el veto contra Huawei y otras empresas chinas. Pero ahora hemos conocido que la administración de Biden va a seguir manteniendo el veto, por lo que se le "pincha el globo" a la firma china.

No hay razones para levantar el veto

Según hemos conocido a través de Bloomberg, Gina Raimondo, la nueva Secretaria de Comercio ha declarado que no ve ninguna razón para poder levantar el actual veto a Huawei y otras empresas chinas. Por tanto de momento las aspiraciones de Huawei y estas otras firmas chinas ven truncadas sus esperanzas de momento de manera indefinida. La respuesta de la Secretaria de Comercio vino a raíz de una pregunta en el Senado, por parte de los senadores republicanos, sobre una empresa china fabricante de semiconductores, que al igual que Huawei necesita de un permiso por parte de las firmas estadounidenses para que estas hagan negocio con ellas.

Raimondo ha declarado al respecto que “Entiendo que las empresas están incluidas en la Lista de Entidades y en la Lista de Usuarios Finales Militares porque representan un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos o los intereses de política exterior" a lo que añadió que “Actualmente no tengo ninguna razón para creer que las entidades de esas listas no deberían estar ahí" Así que de momento no parece que la administración que preside Joe Biden vaya a poner las cosas fáciles a Huawei y el resto de firmas chinas, que era lo que muchos esperaban con este cambio de administración.

Por su parte las autoridades del Ministerio de Exteriores Chino han reaccionado oponiéndose a estas palabras de la Raimondo. Wang Wenbin ha instado a la administración de Biden a “detener la opresión contra las empresas chinas”. En otra serie de respuestas escritas de Raimondo asegura que junto al secretario de Estado Antony Blinken han acordado tomar medidas contra la importación de productos fabricados con mano de obra forzosa. Sea como fuere parece que se desvanecen las esperanzas tanto para Huawei como para el resto de empresas chinas que siguen estando vetadas para trabajar con empresas norteamericanas.

Algo que ya las está haciendo mucho daño, de hecho Huawei ha descendido desde el segundo puesto de los principales fabricantes de móviles a nivel mundial hasta el sexto en 2020. Veremos si esta posición inicial puede cambiar en el medio plazo, al fin y al cabo no ha pasado ni un mes desde la investidura, y no es descartable que la posición de Biden cambie con el tiempo, y que de momento le convenga no agitar a la oposición republicana.