iPhone 12 que se rompen solos y que pierden su pintura, ¿son tan frágiles?

Los precedentes podían hacernos pensar que estos iPhone 12 no iban a estar exentos de problemas. Solo hay que recordar lo ocurrido hace ahora justo diez años, cuando el nuevo diseño de los iPhone 4 provocó el que es, hasta ahora, el mayor problema de fiabilidad al que se han enfrentado los smartphones de los de Cupertino: el antennagate.

Aquel problema, que se produjo justo un año antes del fallecimiento de Steve Jobs, provocaba que dependiendo de cómo colocáramos los dedos sobre el marco metálico en el que estaba situada la antena, el móvil se quedara sin cobertura, perdiera toda la conexión móvil y la llamada con la que estuviéramos se terminará de sopetón. Apple tuvo que salir corriendo a apagar el fuego y lo solucionó regalando fundas que impedían hacer contacto con la antena. Ahora, una década después, los iPhone 12 y 12 Pro que ya están en las tiendas parece que adolecen de un problema serio de fiabilidad en algunos componentes que comienzan a presentar daños que no se corresponden con los de un uso de apenas tres días.

Bordes rallados y superficies rotas

Algunas de las imágenes que han comenzado a llegar a las redes sociales tienen que ver con dispositivos que están a la vista en algunas tiendas oficiales de Apple en China, donde se pueden apreciar desconchones en el tintado del smartphone, como si se tratara de un terminal que tiene varios años de uso a sus espaldas. Podríamos pensar que estas huellas se deben a un mal uso por parte de los visitantes a esas Apple Store, pero solo hay que recordar el caso de otros modelos de iPhone de años anteriores para recordar que, por muy mal que los traten, nunca se han visto imágenes así.

Ahora bien, si los desconchones son un problema que podemos camuflar bajo una funda, lo cierto es que lo ocurrido a este otro usuario resulta, cuando menos, chocante y sorprendente. Un redactor de Android Police ha publicado un mensaje en sus redes sociales en el que viene a denunciar que su iPhone 12 se rompió solo al dejarlo sobre la mesa. Tal y como podéis ver en la imagen que tenéis justo debajo.

What in the actual fuck. My phone didn’t fall, drop, or do anything anywhere. I literally placed it on a table face down and when I look at it, the glass is broken.

I’m fine admitting when I break something, this WAS NOT me. pic.twitter.com/b6alnPpxVs