Tu iPhone abrirá la cerradura de tu casa al acercarte, pero no la que tienes actualmente

Las cerraduras electrónicas nos permiten regular la entrada de personas en el hogar, ya que podemos elegir si damos privilegios a unas personas u otras, y también podemos acceder mediante métodos alternativos a la llave. Uno de los más extendidos es el del smartphone, que podemos usar como medio de acceso solo con acercarlo a la cerradura. Desde hace unos días sabemos que las cerraduras compatibles con Homekit de Apple podrán ser abiertas automáticamente por el iPhone del propietario, aunque ahora sabemos un detalle que a lo mejor no te gusta tanto.

Solo para las nuevas cerraduras

Y es que gracias a iOS 18, que fue presentado en el pasado WWDC 2024, celebrado hace dos semanas, conocimos novedades de todo tipo relacionadas con el nuevo sistema operativo. Una de ellas está relacionada con Homekit, gracias a lo cual solo tendremos que acercar el iPhone a la cerradura para que esta se abra. Algo genial sin duda alguna, aunque ahora hemos conocido un aspecto que quizás no guste tanto a los usuarios de estos teléfonos.

Mejores cerraduras inteligentes | Tesa Abloy

Y es que hay un detalle clave en todo este asunto, se trata del hardware de las cerraduras, que a día de hoy no cuentan con un chip clave para poder hacer esto, como es el de UWB, o también conocido como de banda ultra ancha. Este es el chip que permite detectar la presencia del iPhone cerca de la cerradura, y confirmar que se trata de la unidad autorizada para entrar en la vivienda.

Por tanto, esta función solo estará disponible en aquellas cerraduras que cuenten con este hardware, y actualmente no hay ningún modelo con ella, lo que de facto quiere decir que no será posible utilizar esta función en la cerradura que tienes actualmente en casa instalada, y por tanto habrá que esperar a hacerse con una de nueva generación. Algo que no importará a quien nunca ha tenido una, pero que desde luego no hará gracia alguna a quien actualmente ya utilicé este tipo de cerraduras inteligentes.

Y es que esta tecnología UWB es básica para poder utilizar este tipo de dispositivos. Es la misma que se utiliza en los vehículos para sustituir a las llaves. Se trata de un chip que se comunica a cortas distancias y que tiene propiedades especialmente diseñadas para que la apertura de las puertas sea segura y contenga la información totalmente encriptada en su interior. Eso es lo que ofrece este chip, que no solo está disponible en los iPhone, sino en otros muchos móviles de alta gama.

Lo normal es que como en el caso de los vehículos, la apertura de las puertas se pueda llevar a cabo a través de la cartera de Apple. El uso de estas llaves virtuales será tan sencillo que solo tendremos que llevar el móvil en el bolsillo para que cuando nos acerquemos a la puerta esta se abra sola. Una función genial que necesitará de un desembolso previo si queremos utilizarla tal y como lo estrenará iOS 18.