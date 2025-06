Los iPhone 17 y 17 Air tendrán pantalla de 120Hz, aunque sin ProMotion, ¿cuál es la diferencia?

Aunque el debate de la tasa de refresco en los smartphones está más que superado desde hace varios años en los teléfonos Android. Tenemos móviles con pantallas de 120 Hz por menos de 200 euros, y ya no es ni mucho menos una función exclusiva de los terminales más caros, para nada. Eso sí, cuando miramos a Apple, la situación no puede ser más distinta. Y es que mientras los modelos Pro ofrecen pantallas ProMotion desde hace años, que implica una tasa de refresco de 120 Hz y algunas funciones adicionales, los modelos estándar todavía equipan pantallas de solo 60 Hz.

Los iPhone 17 y 17 Air por fin tendrán 120Hz, pero nada más

No decimos que sea poco, porque por fin los usuarios de los iPhone más accesibles van a tener la posibilidad de disfrutar de una pantalla ultra suave y fluida, gracias a los 120 Hz de tasa de refresco. Pero tal y como hemos conocido ahora, gracias al filtrador Digital Chat Station, los iPhone 17 y 17 Air, tendrán pantallas de 120 Hz, pero no con la tecnología ProMotion, y esto es algo importante y a considerar.

Ya que esto quiere decir que contarán con esa tasa de refresco fija cuando se active, por lo que el teléfono y su pantalla funcionarán siempre a 120 Hz. En cambio, si contara con ProMotion como ocurre con los modelos Pro, la pantalla podría ofrecer tasas de refresco dinámicas, que pueden no solo funcionar a 120 Hz, sino a muchas más frecuencias por debajo de esta cifra.

Y es que gracias a la tecnología ProMotion, el iPhone podría mostrar tasas de refresco desde solo 1 Hz, hasta esos 120 Hz. Esto es algo ideal para pantallas siempre encendidas, que no necesitan una tasa de refresco rápida, al mostrar siempre el mismo contenido. Por tanto, quiere decir que los iPhone más accesibles este año ganarán por fin los 120 Hz, pero al no tener tecnología ProMotion, no podrán acceder finalmente a esa tasa de refresco variable.

Obviamente, nos gustaría que integraran ProMotion, sobre todo teniendo en cuenta que son móviles bastante caros, pero así es Apple, la innovación va llegando poco a poco y con cuentagotas, por lo que hay que irse contentando con lo poco que llega. Sobre todo, cuando los iPhone 16 y 16 Plus siguen contando con pantallas de 60 Hz, todo un sinsentido para teléfonos que tienen precios cercanos a los mil euros.

En cualquier caso, es una buena noticia, al fin y al cabo. Se espera que los nuevos iPhone 17 se presenten el próximo mes de septiembre, y que lleguen con una versión de iOS que nadie esperábamos. Y es que estrenarán iOS 26, la nueva nomenclatura del sistema operativo de los de Cupertino, que se va a alinear con el año, y no con la versión literal que ha ido acumulando a lo largo de los años. Al menos este año, con esos 120Hz, aunque no con la tecnología ProMotion.