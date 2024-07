Los iPhone 16 Pro llegarán una mejora notable en su velocidad de conexión

Aún no se han presentado los nuevos iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max y cada día conocemos más secretos de los próximos teléfonos de Apple.

Por ejemplo, sabemos que la firma de la manzana mordida va a optimizar al máximo el rendimiento de la batería de los iPhone 16 Series para brindar la mejor autonomía. Y ahora sabemos detalles sobre su conexión a Internet.

Exactamente del soporte WiFi que tendrán los próximos teléfonos de Apple. Y como apuntan desde Digitimes, todo apunta a que los próximos iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max serán los primeros en ofrecer soporte WiFi 7.

Los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max tendrán WiFi 7

Si esta información se confirma, los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro tendrán unas velocidades de conexión mucho más alta, al poder conectarse a bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz simultáneamente.

Para que te hagas a la idea, con WiFi 7 puedes alcanzar velocidades de conexión de hasta 40 Gbps, cuando el WiFi 6 admite 10 Gbps como máximo. Además, aunque estamos ante un rumor, y tenemos que coger la información con pinzas, no es la primera vez que escuchamos rumores como este.

Además, recordemos que los iPhone 15 Pro llegaron con soporte para Wi-Fi 6E, mientras que todos los modelos iPhone 11 a iPhone 14 admiten Wi-Fi 6 estándar. Así que tiene todo el sentido del mundo este movimiento. Aunque Apple Intelligence llegará un poco más tarde, su lanzamiento será casi simultáneo al de los nuevos iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. Así que la llegada de WiFi 7 a los modelos Pro será una gran ventaja.

Seguramente los iPhone 16 y iPhone 16 Plus pasen a tener WiFi 6E, pero hasta que no lo confirmen, es mera especulación. Por último, respecto a la fecha de lanzamiento de los nuevos teléfonos de Apple, de momento la firma no ha dicho nada al respecto.

Pero históricamente Apple siempre ha lanzado su nueva generación de smartphones en septiembre, por lo que podemos suponer que los nuevos iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max verán la luz en poco más de mes y medio.