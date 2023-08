iPhone 15 y 15 Pro: esta sería su fecha de presentación

Todos tenemos más o menos en mente cuándo se presentarán los nuevos iPhone 15, más que nada porque Apple suele repetir año tras año su Keynote en unas semanas determinadas, salvo eso sí, en plena pandemia, donde los eventos se retrasaron. Pues bien, ahora se ha filtrado la fecha en la que estos teléfonos se presentarían, una fecha con día concreto, y no esa horquilla de semanas en la que sabemos que sí o sí deben presentarse estos nuevos teléfonos. Vamos a comprobar cuál es esta nueva fecha y averiguar si tiene sentido que se presenten entonces.

¿Cuál sería la fecha exacta?

Como sabéis hasta una semana antes de la presentación Apple guarda con celo la fecha en la que celebrará la Keynote en el Apple Park. Y según lo que hemos conocido ahora ese anuncio no se producirá hasta el próximo miércoles 6 de septiembre, ya que las informaciones que conocemos ahora apuntan directamente al miércoles 13 de septiembre como la fecha de presentación elegida por Apple para sus nuevos teléfonos.

Ha sido uno de los medios más cercanos a la esfera de Apple el que ha averiguado la fecha de presentación de los nuevos teléfonos de los de Cupertino. Estas informaciones estarían basadas en contactos cercanos a Apple, que habrían tenido acceso a información de primera mano avanzada a los propios empleados del fabricante. Este les habría pedido que no se cojan días libres el 13 de septiembre porque ese día habrá un anuncio importante relacionado con los teléfonos de la marca.

Como se diría coloquialmente, blanco y en botella. Y es que no se nos ocurre otra cosa que pueda anunciar Apple en septiembre que no sean, en este caso, los iPhone 15 y 15 Pro. Por tanto, aunque no es oficial, sí que parece que durante la tercera semana del mes de septiembre tendremos los nuevos teléfonos de Apple presentados oficialmente. Eso sí, nos extraña en esta ocasión que se trate de un miércoles, ya que normalmente las keynotes de Apple suelen celebrarse bien los lunes o los martes. En cualquier caso, es un detalle menor que no tendría por qué echar por tierra en absoluto este rumor.

¿Qué esperamos de ellos?

Pues bien, de estos nuevos iPhone 15 podemos esperar tres cosas muy importantes. La primera y más revolucionaria en la trayectoria de Apple es la adopción del conector USB tipo C, el mismo que llevan los móviles Android, y que supone el fin del conector Lightning, algo impuesto por la Unión Europea. En segundo lugar, otra novedad destacada será la llegada de la isla dinámica a los modelos estándar, ya que los iPhone 14 Pro habían sido los único en recibirla el pasado año, ahora esta la veremos en todos los modelos. Además, en los modelos Pro la pantalla tendría unos bordes ultra delgados, más que en cualquier otro móvil que hayamos visto, presuntamente. Por último, podríamos esperar también en los iPhone 15 Pro una nueva cámara de periscopio para ofrecer un mejor zoom óptico sin pérdida de calidad.