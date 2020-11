Google publica una app que permite bloquear a distancia móviles por falta de pago

Aunque es minoritario, la financiación de teléfonos inteligentes sigue siendo una de las principales opciones de los consumidores para hacerse con los terminales. Sobre todo cuando hablamos de móviles de la gama alta, que ahora superan con cierta facilidad los mil euros de coste. No es algo que se haya contemplado o que normalmente ocurra, pero en el futuro podrían bloquearnos a distancia el teléfono si dejamos de pagar alguna de las cuotas de estas financiaciones. Al menos ese es el método que se ha descubierto en una app de Google que ha aparecido en la Play Store, y que es un tanto misteriosa, de hecho los de Mountain View aseguran que esa app no debería estar en su tienda.

Bloqueo por falta de pago

En la actualidad cuando financiamos la compra del teléfono en realidad estamos pidiendo un crédito de consumo por el importe total del terminal. Y en el caso de no poder pagarlo lo normal es que se nos aplique un recargo en las cuotas a la hora de poder regularizarlas, o si el problema va a mayores se podría exigir por parte de la entidad el embargo de del bien en un momento dado o de bienes por un valor equivalente. Lógicamente no hay una fórmula concreta y siempre depende de la situación del cliente y de la entidad financiera. Pero lo que es evidente es que aunque no pagues el teléfono va a seguir funcionando normalmente.

La función que contempla esta posibilidad | Google

Otra cosa es si se trata de un móvil de operador, donde en algunos países pueden cortarte el acceso a la red y así dejar casi inservible el teléfono o limitarte el acceso por un tiempo equivalente al que has dejado de pagar los recibos. Pues bien, desde XDA ha descubierto ahora una app en la tienda de Google que es bastante reveladora en este aspecto. Se llama “Device Lock Controller” que habría sido desarrollada para las entidades de crédito que prestan el dinero para la compra de teléfonos móviles. Y es en la descripción de la app donde se especifica precisamente esta posibilidad de la restricción de la actividad del teléfono.

Sobre todo en la frase que dice “su proveedor puede restringir de forma remota el acceso a su dispositivo si no realiza pagos”. En todo caso se aclara que si se da esa situación, las llamadas de emergencia y el acceso a los ajustes seguirán estando disponibles. Por tanto con esta app podrán tomar el control del teléfono a distancia y bloquearlo.

De momento solo lo ha utilizado un operador

Algunas imágenes de la app muestra de hecho la concesión de permisos a esta para permitir bloquear el teléfono a distancia si dejamos de pagar alguna cuota. Parece ser que esta app ya llevaba desarrollada desde el mes de junio, y ha sido utilizada por un operador keniata llamado Safaricom, que ha utilizado este método para la financiación de dispositivos Android GO asequibles en aquel país.

Las condiciones de financiación de este operador aseguran que se bloqueará el teléfono tras cuatro días de impago. Google ha aclarado que la app no debería haber aparecido en la Play Store norteamericana y que de momento no hay planes de llevar esta a otros mercados. Lógicamente estamos hablando de otros países y mercados, porque habría que ver hasta qué punto sería legal importar estas por parte de las entidades financieras en nuestro país.