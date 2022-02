Google confirma un posible adelanto de Android 13

Android 13 ya es algo tangible, y lo es porque Google ha desvelado su roadmap de forma oficial, lo que nos ha dado una idea de cuándo será una realidad el nuevo sistema operativo de los de Mountain View. Todos nos hacemos una idea de esto cada año, porque las sucesivas fases de lanzamiento se van repitiendo un año tras otro. Pero este año algo está cambiando, porque con esta información que ha desvelado Google, sabemos que el proceso de lanzamiento del nuevo sistema operativo será más corto de lo habitual, lo que daría pie a un adelanto en la llegada de Android 13.

Menos fases de desarrollo

Eso es lo que ha desvelado ahora Google de manera oficial, al anunciar la hoja de ruta en el lanzamiento de Android 13. Así, han desvelado que durante este mes de febrero y marzo tendremos dos versiones previas para desarrolladores, que ya están recibiendo los Google Pixel 6. Mientras que en los meses de abril y mayo habrá otras dos versiones beta, que darán paso a una versión estable previa, durante el mes de junio y julio. Lo que quiere decir que después de esta fase tendremos como mucho un mes por delante para que el sistema operativo llegue definitivamente a los móviles Android de forma estable.

La hoja de ruta de Android 13 | Google

Lo que quiere decir que probablemente en el mes de agosto tengamos ya Android 13 liberado, lo que supone un adelanto respecto de lo que ha ocurrido en 2021, cuando el grueso de móviles no ha comenzado a actualizar a Android 12 hasta finales del mes de septiembre. También hay que decir por otro lado, que esta fecha de agosto es más acorde a lo que hemos venido experimentados años atrás, con la excepción de ese 2021. No obstante, que se libere establemente en agosto no quiere decir obligatoriamente que se vaya a adelantar mucho la llegada a nuestros móviles.

Y es que como sabéis, a diferencia de iOS, donde solo hay un fabricante desarrollando el sistema operativo, aquí son decenas los que deben actualizar sus móviles y adaptarlos a la nueva versión del sistema, algo que suele llevar meses. Y es que como sabéis, lo normal es que cuando llegue Android 13 a los primeros móviles, todavía existan muchos modelos que tan siquiera hayan recibido Android 12 en ese momento. De todas formas, es una buena noticia que Google haya anunciado ya la hoja de ruta de su sistema operativo, y que de a entender ese adelanto en su llegada al mercado.

¿Qué novedades conocemos ya?

Pues bien, con esta primera versión, que ha llegado a los usuarios de los Google Pixel 6, se han podido apreciar algunas novedades, como la posibilidad de que las apps pidan listas de dispositivos Wifi cercanos sin necesidad de ubicación, así como la posibilidad de elegir la lengua de una determinada aplicación, y no tener que cambiar así todo el sistema operativo. También va a ser posible añadir ajustes de distintas apps a los ajustes rápidos del sistema operativo, por lo que no se limitarán a los del propio fabricante. Por supuesto habrá novedades visuales en la interfaz, aunque menos extremas que las vistas con el salto a Android 12.