El veto de Estados Unidos a las empresas chinas ha cumplido ya más de un año, y ha ido incluso más allá. No ha valido con despojar al gigante chino Huawei de los servicios y apps de Google de sus teléfonos, un golpe muy difícil de encajar, y que ahora se ha multiplicado con la imposibilidad de seguir fabricando sus propios procesadores en el corto plazo, por el veto también impuesto a TSMC para poder fabricar componentes para los procesadores Kirin de la firma china. Lógicamente Huawei se va reponiendo como puede de este Tsunami restricciones, que salvo junto a ZTE no está sufriendo ninguna otra firma china de relevancia. Hoy hemos conocido que precisamente una de las principales apps presentes hasta ahora en los móviles Android, YouTube, será sustituida por otra app de vídeo popular, aunque no tanto como la de Google.

Nueva app de vídeo para los móviles Huawei

Hoy nos hacemos eco del acuerdo que se ha alcanzado entre Huawei y Dailymotion para ofrecer un servicio de vídeo si no tan popular, al menos tan práctico como el de YouTube. Y hablamos de un acuerdo para integrar la plataforma en el software de Huawei, de la misma manera que hasta ahora estaba presente YouTube en la capa EMUI de Huawei. Por tanto de esta forma los móviles de Huawei ganarán un reproductor por defecto en su capa de software, y alrededor del cual girará la reproducción de cualquier vídeo, ya que no existirá la opción de poder instalar YouTube, al menos de forma legal.

Huawei Enjoy Z 5G | Huawei

Lógicamente este es un acuerdo beneficioso para ambas compañías, ya que Huawei gana un reproductor de referencia para su capa de software, y por su parte Dailymotion gana un potencial nuevo público de millones de usuarios que se hagan con dispositivos Huawei en los próximos años. La idea es de integrar por completo Dailymotion en la app de Huawei Video y complementar a su vez el uso de esta con todo lo que puede ofrecer esta plataforma. Dailymotion actualmente cuenta con 250 millones de usuarios, lo que es una importante base de usuarios que ha permitido a la app contar con un gran volumen de vídeos disponibles, en muchos casos como reproductor por defecto de decenas de medios y plataformas de gran prestigio.

Lógicamente Huawei ha tenido que buscar una alternativa a YouTube que no tenga nada que ver con empresas norteamericanas, como consecuencia del veto. Dailymotion es una empresa con sede en París, de origen francés, propiedad del grupo Vivendi y Orange. Por tanto por este lado la administración Trump no podrá vetar el uso de este reproductor de vídeo en los teléfonos de Huawei. Es evidente que Dailymotion es un servicio que está muy lejos de YouTube en cuanto a popularidad, pero no tiene nada que envidiar en cuanto a usabilidad a la de Google. Una alianza a las que se tiene que acostumbrar Huawei para llenar el hueco dejado por Google y que ya vimos también en el caso de TomTom, que sustituirá a Google Maps y se integrará en la app de mapas de la firma china.