¿Las fotos con zoom o gran angular que hace tu móvil no son tan buenas como esperas? Esta es la razón

Los teléfonos móviles han evolucionado de manera increíble en los últimos años, sobre todo en el aspecto fotográfico, pasando de móviles que contaban con cámaras de fotos con un sensor detrás y otro delante, hasta ahora, que incluso en los modelos más baratos, encontramos hasta cuatro cámaras detrás. Estas normalmente cuentan además del tradicional sensor principal, con otros dos o tres sensores, entre los que encontramos normalmente un ultra gran angular, un zoom, macro o de profundidad. Pues bien, seguramente hayas notado que las fotos que haces con los sensores secundarios no son tan buenas como las de la cámara principal, y como todo, tiene su sentido.

Todas las cámaras de tu móvil no tienen la misma calidad

¿Has intentado hacer una panorámica de las luces Navideñas? Y el resultado no ha sido tan bueno como las fotos que hace la cámara estándar de tu teléfono. Por lo que cuando haces fotos específicas con los otros sensores de tu móvil, no aprecias la misma calidad en las imágenes que has obtenido. Normalmente los sensores de ultra gran angular o zoom suelen tener de media un tercio de la resolución que el sensor principal, y además de eso, estos sensores no suelen tener las mismas lentes, ni la misma apertura, que generalmente es peor. Por esa razón cuando hacemos una foto ultra gran angular con poca luz, notamos una peor calidad de imagen, porque el sensor lógicamente no es tan bueno como el principal.

El Samsung Galaxy S20 Ultra es un móvil 5G | Samsung

Lo mismo ocurre cuando haces una foto macro, donde unos móviles utilizan sensores específicos y otros reciclan el ultra gran angular para ello. Por tanto la calidad de imagen mucho más pobre cuando no hay tanta luz disponible. Es algo normal, pero que debes tener en cuenta cuando hagas una foto panorámica, o amplíes una escena con el zoom, la calidad del sensor.

¿En qué debes fijarte al comprar un nuevo móvil?

Son pocos los móviles que cuentan con sensores gran angular, macro o zoom de calidad, pero es una tendencia que poco a poco están adoptando los fabricantes, la de mejorar la resolución de estos sensores. Actualmente la media de resolución de estos sensores se mueve entre los 5 y los 12 megapíxeles. Y la mejora de estos será una de las principales tendencias en 2021. Ya conocemos algunos móviles como el Samsung Galaxy S20 Ultra, que tiene un sensor telefoto para zoom de 48 megapíxeles, el Xiaomi Mi 10 Ultra, con uno también telefoto de 48 megapíxeles o ultra gran angular de 20 megapíxeles.

Xiaomi Mi 10 ultra | Xiaomi

El próximo 2021 vamos a ver móviles importantes con sensores secundarios mejores, con resoluciones de al menos 48 megapíxeles. Por tanto, si le das importancia a este tipo de fotografías, fíjate bien en la calidad de los sensores secundarios del móvil que vas a comprar, e intenta que tengan la mayor resolución posible, aunque si lo encuentras, tendrás que preparar la cartera, porque no va a ser un móvil barato. Porque es ahí donde van a mejorar principalmente las cámaras de los móviles durante 2021.