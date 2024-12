Se filtran los iPhone que serán compatibles con iOS 19

Como podrás imaginar, Apple está trabajando a pleno rendimiento para que sus iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max lleguen a tiempo. Todo apunta a que, como en año anteriores, serán presentados en septiembre de 2025. Y, lo más normal es que cuenten con iOS 19.

Evidentemente, Apple también presentará una nueva versión de su sistema operativo. Además, seguramente llegue cargada de novedades. Recordemos que Apple Intelligence se ha retrasado, y de momento no están disponibles todas sus funciones.

Y todo apunta a que 2025 será el año de la IA de Apple, por lo que está claro que iOS 19 será el puntal para que Apple Intelligence despegue de forma oficial. Pero, ¿tu iPhone se podrá actualizar a esta versión?

iOS 19 estará asociado a Apple Intelligence

Para empezar, queremos recordar que Apple Intelligence solo es compatible con los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, además de los iPhone 16 Series, ya que Apple incorporó un procesador más potente con el que poder ejecutar su propia IA.

Así que, aunque actualices a iOS 19, ten en cuenta que si no tienes uno de los iPhone mencionados arriba, o te vas a comprar los iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max cuando lleguen al mercado, no podrá usar Apple Intelligence.

iPhone 16 con Apple Intelligence | Apple

Pero estamos seguros que iOS 19 traerá un aluvión de novedades, más allá de todo lo relacionado con la inteligencia artificial del fabricante de la manzana mordida. Ahora, gracias a una filtración de un medio francés, sabemos qué modelos iPhone serán compatibles con iOS 19.

Estos son los iPhone que se podrán actualizar a iOS 19

Hay que decir que estamos ante un rumor o filtración, por lo que habrá que esperar a un anuncio oficial de Apple para confirmar el soporte. Pero, por si fuera información veraz, veamos qué modelos del iPhone serán compatibles con iOS 19.