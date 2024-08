Filtrado al completo un nuevo móvil barato de Samsung

El fabricante coreano no solo cuenta con algunos de los mejores móviles de alta gama premium del mercado, como los Galaxy S24, sino que además se ha caracterizado a lo largo de los años por contar con algunos de los móviles más asequibles del mercado, y será el caso del nuevo teléfono de la marca que se acaba de filtrar, el Samsung Galaxy A06, un terminal básico del que ya lo conocemos todo y que sin duda va a convertirse en uno de los terminales más atractivos del mercado.

Todo lo que ofrecerá el nuevo Samsung

Tal y como hemos podido ver en Slashleaks, el nuevo teléfono llegaría con un diseño bastante atractivo y al que nos tiene acostumbrados esta gama en los últimos tiempos. No será un móvil pequeño, ya que su pantalla es bastante grande, con un tamaño de 6,7 pulgadas, eso sí, con tecnología LCD, y con resolución HD+, lo habitual en móviles de este rango de precio. La tasa de refresco se queda en los tradicionales 60Hz, por lo que no hay una alta tasa desde luego.

En cuanto al rendimiento, es un teléfono que cuenta con un buen procesador, el Helio G85 de MediaTek, que se ha demostrado que es uno de los más versátiles del mercado, estando presente en decenas de modelos de precios más elevados en los últimos años. A este le acompañan 4GB de memoria RAM, así como 64GB o 128GB de almacenamiento interno, por lo que el conjunto da la talla sin duda alguna.

En el apartado de la cámara de fotos, tenemos dos sensores, el principal tiene una resolución de 50 megapíxeles, mientras que el secundario es un habitual en estas configuraciones, con 2 megapíxeles y de profundidad. Delante, la cámara dentro de la gota en la parte superior de la pantalla, tiene 8 megapíxeles, suficiente para buenas videollamadas o selfies. La autonomía es bastante si tenemos en cuenta que su batería tiene una capacidad de 5000mAh.

Esta se carga con una potencia de 25W, que es bastante potente para lo que Samsung suele ofrecer en este tipo de móviles de gama de entrada. Por último, sabemos que sus medidas son de 167.3 x 77.3 x 8.0mm y su peso de 196 gramos, dentro de la media. La realidad es que siu nos fijamos en el modelo del pasado año, el Samsung Galaxy A05, los cambios son mínimos, y lo único que advertimos diferente al comparar las fichas técnicas es el sensor secundario de la cámara.

Ya que este pasa de los 2 megapíxeles del anterior modelo, a los 8 del que está por ser presentado. En el resto de aspectos vemos las mismas características. Obviamente, otra de las diferencias será el software, que en este caso debería ser Android 14 como sistema operativo, basado en One UI 6.1. El pasado modelo se presentaba el pasado mes de octubre por lo que no sería raro que hiciera lo propio también en 2024, aunque no hay que descartar un adelanto para comienzos de septiembre una época propicia para adquirir este tipo de móviles.