Fiebre por los iPhone: los norteamericanos se lanzan a comprarlos en masa antes de que Apple aumente su precio

Es cuando menos curioso comprobar cómo nos comportamos las personas en momentos de cierta incertidumbre, ya no decimos de dificultades, porque este no es uno de esos casos. Podríamos decir que estamos ante uno de esos problemas del primer mundo, el acaparar cosas que seguramente no necesitemos, solo por el hecho de no comprarlas más caras en el futuro, en el caso de que sí las necesitáramos. Y con la guerra arancelaria recién comenzada, muchos están pasando a la acción, antes de que los precios suban abruptamente. Al menos es lo que está pasando con los iPhone en Estados Unidos.

Aranceles que afectan a los iPhone

Como sabéis, la pasada semana Donald Trump, en un solemne acto en la Casa Blanca, escenificaba su particular Día de la Liberación, que no es otra cosa que el día en el que imputaba a decenas de países aranceles de entre el 20% y 50%. Algo que tuvo respuesta casi de inmediato, ya que China anunciaba aranceles del 34% para todos los productos estadounidenses que entraran en aquel país.

El problema es que los aranceles impuestos por Estados Unidos a China del 34%, tendrán que ser repercutidos también a los iPhone fabricados en China, y que tengan que ser exportados a Estados Unidos. Por eso desde entonces se ha especulado mucho con un aumento de precio de los iPhone en Estados Unidos. Hemos escuchado de todo, desde previsiones apocalípticas que hablan de precios de más de 3000 dólares, a otras más realistas que hablan de algunos ajustes en el precio, pero nunca tan pronunciados.

Sea como fuere, esto ha desatado el pánico entre los clientes de Apple en Estados Unidos. Al menos eso es lo que reflejan decenas de testimonios en redes sociales como X, donde muchos empleados de las tiendas de Apple han confirmado toda la rumorología que había rodeado a la venta de iPhone a lo largo del fin de semana. Incluso el prestigioso analista del ecosistema Apple, Mark Gurman, se ha referido a ello de una manera bastante gráfica.

Y es que según sus palabras, Los empleados de varias tiendas de Apple han corroborado que durante el fin de semana han recibido una gran cantidad de consumidores, que han comprado en pánico en previsión del aumento de precios de los iPhone. Otros testimonios hablan de que nunca habían visto algo así, llevándose una gran cantidad de iPhone, en algunos casos varias unidades.

Y es que todo esto es consecuencia de la incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con los aranceles impuestos por Donald Trump, que penalizan a los dispositivos que se fabrican fuera de Estados Unidos, en este caso China, y que se ven afectados directamente. No se sabe todavía cuál será el nuevo precio de los iPhone en Estados Unidos, pero desde luego los consumidores ya se temen lo peor, y por eso se han lanzado en masa a hacerse con ellos a un precio todavía razonable.