Este ajuste puede mejorar, y mucho, el rendimiento de tu móvil Samsung

Los teléfonos móviles son el compañero inseparable de muchos usuarios, estos los mantienen encendidos las veinticuatro horas del día, siete días a la semana por diferentes motivos. Ya sea para comunicarse, entretenerse e incluso para que los despierte por la mañana. Estos dispositivos necesitan labores de mantenimiento y reiniciarse de vez en cuando. Para optimizar el uso de los dispositivos algunos fabricantes incluyen funciones automáticas que nos ayudan a mantener perfectas condiciones nuestros teléfonos, te contamos cómo.

Utiliza la optimización automática

Las funciones de mantenimientos están diseñadas para que de forma automática el sistema de nuestro teléfono realice las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo. Estas incluyen desde el cierre de aplicaciones en segundo plano y la limpieza de la memoria, eliminando archivos temporales, borrando la caché y otro tipo de información que ocupa espacio de almacenamiento. Esto lo hará de forma automática sin necesidad de activar nada. Además de esto podemos activar una función con la que de forma automática “el teléfono se reiniciará cuando sea necesario”. Estos no serán en cualquier momento cuando estés haciendo uso del mismo, sino que se producirán cuando no estemos usándolo durante un espacio de tiempo prolongado. De forma que al volver a encenderse tendremos que desbloquearlo para seguir recibiendo las notificaciones, el nombre de los contactos que nos llaman y acceder a las alarmas de algunas aplicaciones.

Activando el reinicio automático | TecnoXplora

Para activar este sistema de mantenimiento, lo haremos a través de los ajustes del teléfono, tenemos la opción de localizar el ajuste de forma mucho más rápida, usando el cuadro de búsqueda. En el que introducimos “ optimiza ” como palabra clave.

” como palabra clave. Una vez obtenemos los resultados, pulsa sobre “optimización automática”

En el nuevo menú tenemos la opción “reiniciar cuando sea necesario”, pulsa sobre el botón deslizante para activar el reinicio.

Uno de los métodos más usados para solucionar pequeños problemas de rendimiento es reiniciar los dispositivos. De esta forma conseguiremos detener procesos en segundo plano de los que no estemos haciendo uso en este momento. al igual que procesos que se han quedado procesando en bucle haciendo usos de los recursos del sistema. Además de eliminar archivos temporales, con lo que mejora considerablemente el rendimiento de nuestro móvil. Pequeñas opciones como está no sólo mejoran el rendimiento de nuestros teléfonos optimizando los recursos, sino que prolonga la autonomía de la batería y evita el sobrecalentamiento. La gran ventaja de este ajuste es que no tenemos que preocuparnos de hacerlos nosotros mismos, sino que es el propio sistema el que se ocupa de forma automática de llevar a cabo las labores de mantenimiento necesarias para que siga funcionando correctamente.

Algo que también podemos hacer de forma manual si notamos que nuestro teléfono va lento, consume mucha batería o que su funcionamiento no es el adecuado, sin necesidad de esperar a que no hagamos uso de este. Sobre todo si necesitamos hacer uso del teléfono y que esté funcionando correctamente. Procediendo a cerrar los procesos en segundo plano, borrar la memoria y por último reiniciar pulsando el botón de encendido.