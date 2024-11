Esta sería la fecha de presentación de los Samsung Galaxy S25

Estamos ya en la recta final del año, y en China se han presentado algunos de los topes de gama más importantes que conoceremos en 2025. Como son los Xiaomi 15, OnePlus 13 o el reciente Realme GT 7 Pro. Estos teléfonos sin duda marcarán la gama alta, y tendrán que competir directamente con los que se consideran reyes de esta gama en Android, los futuros Samsung Galaxy S25. Ahora hemos conocido cuál sería su fecha de presentación, y no por una fuente, sino por dos que vienen a confirmar esta fecha, y para la que faltarían apenas dos meses.

Presentación en enero

Esto era algo que muchos esperábamos, porque realmente es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, y ahora como decimos, por dos fuentes, habría una fecha común en ambas filtraciones. Y sería el próximo 23 de enero, el día en el que se celebraría el Unpacked en la ciudad de San Francisco. Un evento que dará cabida a la nueva gama de los Samsung Galaxy S25 que este año llegaría con una potente novedad, en forma de cuarto dispositivo para esta gama.

La última información sobre esta presentación llega de la mano del South Korea Financial News, un medio que asegura que ese cuarto dispositivo, del que hablaremos ahora, se presentará en ese mismo evento, y no más adelante como se había especulado anteriormente. Por otro lado, Max Jambor, otro filtrador popular en la industria, ha revelado que estos teléfonos se presentarían el 22 de enero, un día antes, algo que podría tener sentido, teniendo en cuenta los usos horarios entre Corea del Sur y Estados Unidos. Por tanto, parece más que confirmada la presentación de estos teléfonos en la segunda mitad del mes de enero, eso sí, prácticamente tres meses después de que lo hayan hecho sus competidores.

¿Qué esperamos de esta nueva gama?

Pues bien, como decíamos antes, lo más llamativo es que en lugar de contar con tres dispositivos, este terminal llegará al mercado con cuatro modelos. Así, a los Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, y Galaxy S25 Ultra, se unirá un presunto Galaxy S25 Slim, y decimos presunto no porque no se vaya a presentar, sino porque el nombre del dispositivo todavía no es seguro en absoluto. El gran atractivo de ese modelo, como describe su nombre, sería su diseño, más delgado de lo que estamos acostumbrados, y con un peso también más liviano, en definitiva, un terminal con mucho más mimo en su aspecto y sensaciones en la mano.

El otro gran atractivo de este evento Unpacked será la presentación de One UI 7.0, la nueva actualización de la capa de personalización de Samsung. Esta se basará en Android 15, y según quienes la han podido probar ya, será la mayor revolución en la interfaz de los móviles Samsung de los últimos años, por lo que obviamente hay mucha expectación. Y no es para menos, ya que es la primera vez que Samsung presenta su nuevo software a la vez que sus topes de gama, ya que habitualmente las nuevas capas se han venido presentando a finales de año.