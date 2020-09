Esta semana se conocerá la fecha de presentación de los nuevos iPhone 12

De haber sido 2020 un año normal, sin pandemia por el coronavirus ni cierres masivos de empresas durante los meses de confinamiento, hoy, 7 de septiembre, estaríamos velando armas antes de la celebración de una keyonte de presentación de los nuevos smartphones de Apple, que suele llevarse a cabo el segundo martes de este mes, como preludio del lanzamiento de todos los productos que siempre muestran los de Cupertino. Es decir, que debería haber sido mañana, a las 19h. española (9:00h. de San Francisco), en el Steve Jobs Theatre.

Pero por desgracia hemos estado, estamos y seguiremos estando unos cuantos meses condicionados por la Covid-19, por lo que Apple ha modificado los planes para adaptar todo el calendario a lo que les han permitido las circunstancias: es decir, una puesta a la venta de los terminales dos o tres semanas más tarde de lo habitual y, por tanto, otro tanto aplicable al evento de presentación.

Anuncio inminente por parte de Apple

Hay que recordar que, aunque el retraso de los nuevos iPhone 12 lleva en boca de todos desde hace muchos meses, la celebración de la keynote siempre se mantuvo en sus fechas, al menos según algunos de los analistas más reputados de todo el universo Apple. Esta noticia de que habrá otro retraso también en la presentación ha hecho que algunas fuentes hayan situado ese momento en la penúltima semana de septiembre, concretamente el martes 22 de septiembre a las 19h. española, día en el que los de Cupertino ya habrían abierto (el año pasado, por ejemplo) el periodo de reservas online de sus terminales, así como publicado la nueva versión de sus sistemas operativos para iPhone y iPad.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.