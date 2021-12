Esta lista de móviles de Xiaomi no recibirá Android 12

Nada es para siempre, y con la llegada del nuevo sistema operativo de Google, Android 12, muchos móviles, sean de la marca que sean, se quedarán sin la nueva actualización. Es por ello que algunos móviles de Xiaomi no podrán disfrutar de la nueva actualización de Android 12. En concreto, algunos teléfonos de la gama Mi, Redmi y POCO. A continuación, te detallamos cuáles de ellos serán. Pero tranquilo, porque eso no significa que no puedas utilizarlos más o que no sigan recibiendo soporte y parches de seguridad, sino que simplemente no contarán con la última y más nueva versión de Android, que en concreto, es muy similar a la actual.

Xiaomi gama 9: adiós a Android 12

La familia Mi 9 de Xiaomi no verá tampoco de ninguna manera la nueva versión de Android 12 en sus dispositivos. Se tratan de dispositivos que se lanzaron a partir de la primera mitad de 2019, por lo que son dispositivos algo ya viejos en lo que se refiere a hardware y actualización de los mismos. En concreto, se espera que los siguientes modelos no lleguen con el nuevo S.O de Google:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

También los Redmi

Los Redmi son la gama baja-media de Xiaomi, sin duda, uno de los nichos de mercado más importantes para Xiaomi se concentra en los dispositivos que vende bajo la matriz de Xiaomi. Como es obvio, al no tener un hardware tan avanzado, no podrán soportar la nueva versión del sistema operativo de Google, Android 12. A continuación, te dejamos la lista de estos dispositivos:

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9AT

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi Note

Por último, otro dispositivo que tampoco recibirá esta nueva actualización será el POCO F1. El modelo que inauguró la marca de POCO, bajo la matriz de Xiaomi, no dispondrá de la actualización para el nuevo softare de Google. Hay que tener en cuenta que el dispositivo fue presentado en agosto del 2018, por lo que los años han pasado por él. A pesar de ello, el resto y la nueva gama de los POCo sí que recibirán esta tan ansiada actualización en sus terminales.

Tranquilo, no es un problema mayor

No es que suponga un problema mayúsculo, puesto que muchos otros dispositivos de otras marcas se quedarán sin el nuevo sistema operativo. Teniendo en cuenta la fecha de lanzamiento de algunos de estos dispositivos móviles, que se remontan hasta dos años y medio atrás, es entendible que no formen parte de esta nueva actualización. Otros, sin embargo, llegaron el año pasado, pero hay que entender que Android 12 no está optimizado para muchos dispositivos, y hacerlos puede requerir una gran cantidad de tiempo para los fabricantes para dispositivos de tan bajo coste.