Esta es la fecha en que tu móvil Samsung se actualizará a One UI 7 con Android 15

Como es habitual, quienes usan su teléfono en el día a día esperan con ganas la llegada de nuevas versiones de sus sistemas operativos. Sobre todo, por todas esas nuevas funciones que suelen aportar. En el caso de Samsung, One UI es la capa de personalización que nos permite disfrutar de todas esas novedades, no solo las que añade Google a Android, sino también Samsung en su propia capa y exclusivas de sus móviles. La nueva capa que está llegando a los usuarios de la firma coreana es One UI 7, y ya sabemos qué día exactamente comienza a llegar a los usuarios.

¿Cuándo se actualiza tu Samsung?

Ha sido el medio GSMArena el medio que se ha hecho eco de estas fechas, que por supuesto son filtradas y no oficiales por parte de Samsung. Pero es evidente que con lo que se ha retrasado la capa, tiene sentido que ya sean fechas concretas. Y estas son las fechas concretas en las que se actualizarán:

Los Samsung Galaxy S25 | Samsung

18 de abril de 2025

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Fold6

25 de abril

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy A54

16 de mayo

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A53

23 de mayo

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 3

Por tanto, este año los móviles más avanzados de Samsung recibirán su actualización más tarde que nunca. Y es que debemos recordar que estas actualizaciones se solían hacer en el mes de diciembre, antes o durante las Navidades, al menos comenzaban a actualizarse en esas fechas.

Algo que como veis, este año ya no es así, y llegará con cuatro y cinco meses de retraso. Y es que esta ha sido la primera vez en la que Samsung ha lanzado su nueva capa de actualización en un mes de enero, junto al lanzamiento de su nueva gama alta, en este caso los Samsung Galaxy S25. Y es que parece que a partir de ahora Samsung se parecerá un poco más a Apple en este sentido, que siempre ha lanzado las nuevas versiones de iOS con sus nuevos móviles.

Aunque no sería así exactamente, ya que Apple anuncia la nueva versión en junio y la pone a disposición de los usuarios el mismo día que presentan sus nuevos teléfonos. En este caso, salvo para los Galaxy S25, toca esperar varios meses a disfrutar de todas las novedades. Un One UI 7 que, según hemos conocido, podría ser una de las versiones más revolucionarias de la historia de la capa de personalización. Y a pesar de ello, esto no sería nada comparado con lo que estaría por llegar con One UI 8. Y es que las actualizaciones de smartphones no son solo mejores, sino cada vez más numerosas.