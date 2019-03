Esta batería carga el móvil al 48% en cinco minutos

Hay veces en las que solamente tenemos un corto intervalo de tiempo para salir pitando del lugar en el que estamos y cargar nuestro teléfono, que habitualmente no suele llegar al final del día vivo. Y, a no ser que contemos con una batería externa, no es suficiente.

La mayoría de los mortales agradece la incorporación de lectores de huellas dactilares o de pantallas más grandes y con mayor resolución, pero estamos cansados de esperar baterías decentes y duraderas que no pesen un quintal y compensen el consumo energético de tanto desarrollo. Hay muchas apps que son culpables de drenar la carga, pero no paramos de leer sobre nuevas patentes y otras novedades que prometen mejoras en este terreno.

Al final, los móviles cada vez son menos móviles, sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos que enchufarlos al menos dos veces al día si hacemos un uso intensivo. Sabemos que, hasta que no aparezca algo revolucionario y adoptado por muchos fabricantes, la batalla está en el modo en el que las baterías se cargan. Y es justo en ese sentido en el que Huawei ha presentado una solución que está en camino para sus próximos modelos.

La nueva batería de la compañía china llena el 48% de la carga en solamente cinco minutos, diez veces más rápido que las baterías habituales de iones de litio, ya que utilizan un nuevo diseño de los electrodos.

Esto en un modelo de 3.000 mAh, una capacidad suficiente para los 'phablets' tan característicos de los asiáticos (en este vídeo se puede ver una demostración). El nuevo Nexus, por ejemplo, cuenta con 3.450 mAh y el iPhone 6S con 1.715 mAh.

El fabricante presentó su invento, desarrollado en el laboratorio de Watt, en un simposio sobre baterías en Japón. También mostraron un modelo de 600 mAh con el mismo sistema de carga, que puede cargar casi al 70% en dos minutos.

Las nuevas baterías cuentan con un catalizador integrado en el ánodo que acelera la conversión de la red en energía química, y lo hace sin dañar la vida útil de la batería ni drenar la capacidad de energía que pueda almacenar.

Al invento se le pueden poner alguna pega, como que la demostración se ha hecho con baterías externas y con cargadores independientes, por lo que Huawei tiene el reto de integrarlas para futuros modelos.

¿Y qué hace la competencia? Con Quick Charge de Qualcomm se carga actualmente el 60% de una batería de 3.300 mAh en media hora. Es su solución actual, pero el año que viene ya veremos dispositivos que utilizarán procesadores de la compañía que admiten mayor carga y mejor eficiencia con la versión 3.0 de Quick Charge (anunciada en septiembre) gracias también a los nuevos conectores USB-C.

De todas formas la composición química de las baterías actuales es muy limitada. El reto sigue siendo producir en cadena y de forma segura una que sea capaz de almacenar la energía, más allá de cargas ultra rápidas o inalámbricas. Que están muy bien, sí, pero queremos más.