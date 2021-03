Tras Ericsson, Nokia y Sony también cancelan su participación en el MWC 2021 de Barcelona

Parece que estuviéramos viviendo un auténtico Deja Vu respecto de las informaciones a las que asistimos relativas a la celebración del pasado Mobile World Congress que debía haberse celebrado en Barcelona en febrero de 2020. Ahora, algo más de un año después, volvemos a estar en la misma situación. Con una GMSA, la organizadora del evento, que había anunciado el pasado lunes el protocolo seguro anti COVID para los asistentes, y que ahora se ha visto completamente oscurecido por el anuncio de tres pesos pesados de la industria de que no asistirán a la cita, que debería celebrarse a finales de junio.

Nuevo goteo de cancelaciones

El pasado año fue LG la que primera que anunció que no asistiría al MWC poniendo la salud por delante del negocio, ya que aunque entonces no se había declarado aún la pandemia, ya se veían con preocupación las informaciones provenientes de China con los contagios crecientes en Wuhan. Ahora la situación es muy distinta, la vacuna se está administrando en todos los países, y el MWC se ha pospuesto hasta finales del mes de junio. Pero los asistentes siguen sin estar convencidos de acudir a la cita. Por lo que a la renuncia ayer de Ericsson, el gigante de las telecomunicaciones sueco, se ha unido ahora la de otros dos pesos pesados.

Nokia 5.4 | Nokia

Por un lado Sony Mobile, la división de teléfonos móviles de la firma china, ha anunciado que no asistirá al evento. Para los nipones aunque estamos ya en plena vacunación, al encontrarse esta en las primeras fases entienden que lo mejor será participar solo virtualmente en el evento, y no presencialmente como estaba planeado inicialmente. Por tanto una vez más prima el aspecto de la salud sobre el del propio negocio, y eso que Sony no está precisamente en el mejor momento de su trayectoria en el mercado de teléfonos móviles.

La otra gran ausencia es la de Nokia. El fabricante de móviles que ahora lidera la compañía HMD Global, ha anunciado también que no acudirá a la cita. Aunque al igual que en el caso de Sony no descartan participar de manera virtual. Por tanto no son cancelaciones totales o negativas a participar, sino que no estarán en la edición presencial. Así que todo apunta a que el goteo de cancelaciones seguirá a lo largo de las próximas semanas. Es de esperar que GSMA, que ha asegurado que seguirá organizando la cita de Barcelona al menos hasta 2024, haga algún movimiento para garantizar la celebración de la feria, aunque sea en un formato mixto, tanto presencial como virtual.

Así que estamos cada vez más cerca de que se repita la historia del año pasado, y que se termine cancelando la cita. Algo que llama la atención cuando hace un par de semanas se ha celebrado en Shanghái precisamente la edición asiática del MWC organizado también por GSMA. Precisamente en las mismas fechas que se habría celebrado originalmente la de Barcelona. Pero es evidente que la situación epidemiológica de ambos países es muy diferente.