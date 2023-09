Cómo activar el modo Always On en tu reloj Samsung

Los relojes inteligentes nos acompañan a cualquier parte, incluso cuando hacemos ejercicio o estamos en la ducha. Gracias a estos podemos consultar nuestros mensajes y notificaciones desde cualquier lugar que nos encontremos. Además, con el modo de pantalla always on, siempre tendremos veremos el contenido de la pantalla sin tener que tocarla.

La pantalla siempre encendida

Como su propio nombre indica Always on, siempre encendida, la pantalla de nuestro reloj inteligente siempre estará encendida y visible bajo cualquier circunstancia. Mostrando la información que tengamos configurada en todo momento. Por lo que sin tener que activarla tocando la pantalla o girando la muñeca podremos ver su contenido. Te contamos los métodos para activarla.

Activar el modo es muy sencillo y podemos hacerlos directamente desde la pantalla del propio reloj. Para hacerlo solo debemos acceder a los ajustes deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla con esta activa.

deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla con esta activa. Aquí tenemos dos formas de hacerlo, bien podemos acceder a través de los ajustes, pulsando sobre el icono de la rueda dentada.

A continuación, localiza “ pantalla ” entre las opciones.

” entre las opciones. Una vez localizada, pulsa sobre esta. Desliza el menú hasta encontrar la opción “always on”.

Actívela, pulsando el botón junto a esta opción.

De este modo la pantalla permanecerá siempre encendida.

Pero existe un método mucho más rápido, desde la misma manera, desliza el dedo sobre la pantalla de arriba abajo para acceder a las opciones de configuración.

Al hacerlo vemos un menú con seis iconos, entre los que se encuentran el modo sueño, no molestar, el botón de apagado, los ajustes, el sonido y el que nos interesa en este momento, el modo “always on”, reconoceremos este fácilmente como el icono del reloj.

También podemos activar el modo desde la aplicación en nuestro teléfono móvil, accediendo a través del apartado “ajustes del reloj”, donde seleccionamos “Pantalla” y por último “always on display”. De modo que si ambos dispositivos están conectados se aplicarán los cambios de forma automática en nuestro reloj. Más tarde podemos cambiar la configuración desde el propio reloj, si fuera necesario, sin necesidad de volver a hacerlos desde el móvil. Activar este modo tiene la ventaja de tener activa siempre la pantalla del reloj y no tener que activarla, pero también una desventaja, consume mucha más energía. Una forma recomendada de ahorrar batería es desactivar este modo cuando no es necesario.

Pero si aun así queremos tenerlo activo, lo más recomendable es aplicar esferas que no tengan mucho gasto. Lo más sencillas posible en las que predomine el negro y no muestra muchas funciones. Cuanto más sofisticadas y coloridas sean nuestras esferas, mayor será el gasto de batería. En este caso lo más recomendable es mostrar solo la hora y las notificaciones, que surjan en cada momento. La pantalla no se apagará incluso aunque sea de noche, aunque esto no impide que el brillo de la pantalla del reloj se ajuste a las condiciones de iluminación atenuando la intensidad para favorecer nuestro descanso.